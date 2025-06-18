الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل 33 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي

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أعلن جهاز الدفاع المدني أن 33 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي الأربعاء في مناطق عدة في قطاع غزة بينها قرب مركز للمساعدات في وسط القطاع المحاصر.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه ومسعفين نقلوا ليل الثلاثاء الأربعاء “33 شهيدا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي في غارات جديدة وبإطلاق النار على المواطنين في مناطق مختلفة في قطاع غزة”.

وأوضح أن فرقه نقلت 11 قتيلا وأكثر من 100 مصاب بإطلاق نار “في اتجاه آلاف المواطنين في شارع صلاح الدين قرب مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة في وسط القطاع للحصول على مساعدات غذائية من مركز المساعدات الأمبركي”.

وأوضح أن آلاف الفلسطينيين تجمعوا في ساعات الفجر الأولى قرب مفترق نتساريم وجسر وادي غزة، وعندما حاولوا الاقتراب للوصول إلى مركز المساعدات، “تعرضوا لإطلاق النار من طائرات مسيّرة إسرائيلية”، مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على مفترق نتساريم أطلقت النار وعدة قذائف باتجاه المتجمهرين.

وردا على استفسار وكالة فرانس برس حول ملابسات ما حصل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته “لا تزال تنشط لتفكيك القدرات العسكرية” لحركة حماس.

وأوضح أن الأحداث التي حصلت اليوم “قيد المراجعة”.

ويعاني قطاع غزة بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من عشرين شهرا بين إسرائيل وحركة حماس، من نقص حاد في المواد الغذائية خصوصا.

وشدّدت إسرائيل في مطلع آذار/مارس حصارها على قطاع غزة ومنعت دخول أي مساعدات إليه، قبل أن تخفّف الإغلاق المحكم في نهاية أيار/مايو، وتسمح بدخول شاحنات مساعدات.

ومنذ ذلك الحين، أفادت تقارير مرارا عن فوضى كبيرة وعمليات إطلاق نار ترافق توزيع المساعدات وحصدت عشرات الضحايا.

من جهة أخرى، أفاد بصل عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر الأربعاء على حي التفاح في شمال شرق مدينة غزة، لافتا الى أنهم نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في وسط المدينة.

وأضاف أن ثمانية قتلى وعددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى المعمداني بعد غارة جوية إسرائيلية على منزلً في منطقة علي بن أبي طالب في حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة.

كما أشار إلى سقوط ستة قتلى في غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي في وسط القطاع.

وذكر بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت خمسة قتلى وعددا من المصابين جراء ضربة جوية بطائرة مسيرة على “خيام النازحين في منطقة المواصي” في غرب خان يونس.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن مقتل 53 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 200 بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء قرب مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس في جنوب القطاع، واصفا إياها بـ”مجزرة ضد الجياع”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت، بحرب مدمّرة قتل فيها 55637 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ستر-ع ز/رض