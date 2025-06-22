الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع بعد القصف الأمريكي على إيران

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باريس (رويترز) – أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد أن فرنسا ستعقد اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع في وقت لاحق من اليوم لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جوية على إيران.

وأضافت الرئاسة أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تحدث إلى عدد من القادة، ومنهم ولي العهد السعودي، سيجري المزيد من المحادثات مع قادة أوروبيين وإقليميين في الساعات المقبلة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستبذل كل الجهود لتسريع إجلاء المواطنين الفرنسيين الراغبين في مغادرة إيران وإسرائيل.