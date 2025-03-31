الرئيسان المصري والإيراني يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية يوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتطرقا إلى الوضع في المنطقة.

وقال المتحدث محمد الشناوي إن الرئيس الإيراني “وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال حرص مصر على “خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمان لكافة شعوبها”.