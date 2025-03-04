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الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون رئيس بلغاريا بذكرى يوم التحرير

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس البلغاري راديف ورئيس وزراءه روسن جيليازكوف.

هت/

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