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الرئيس الإماراتي يبحث التطورات في المنطقة هاتفيا مع أميري قطر والكويت وولي عهد السعودية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد هاتفيا مع أميري قطر والكويت وولي عهد السعودية مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين وذلك إثر الهجمات الأخيرة على إيران، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ “الاتصالات تأتي في إطار المشاورات المكثفة التي يجريها (الشيخ محمد) بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد الشيخ محمد وقادة المنطقة أن “التوترات التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي”، داعين “الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد”، بحسب الوكالة.

وشدد القادة على “دعم بلدانهم كل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية”.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة الأحد على ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، الأمر الذي اعتبرته طهران تجاوزا لـ”الخط الأحمر”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية