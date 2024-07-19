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الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالاً من البرهان

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا خلال الاتصال “العلاقات بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها”.

وأكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على “دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء”.

وشدد بن زايد على “ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره”، معرباً عن “التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني الشقيق”.

بور/

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