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الرئيس الإماراتي يستقبل وزير الخارجية التركي

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبوظبي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الرجلين بحثا “العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد الجانبان في هذا السياق “أهمية العمل من أجل دعم السلام الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة كافة وبما يعزز أمنها واستقرارها”.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية