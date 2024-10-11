الرئيس الإيراني: إسرائيل تقتل الأبرياء بدعم من الغرب

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موسكو (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الجمعة إنه يجب على إسرائيل أن “تتوقف عن قتل الأبرياء”، وأضاف أن أفعالها في الشرق الأوسط تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات بزشكيان لمراسل للتلفزيون الروسي الرسمي على هامش اجتماع دولي في تركمانستان.

وصعدت إسرائيل هجومها على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ قتلت العديد من كبار قادتها وأرسلت قوات برية إلى جنوب لبنان وقصفت العاصمة بيروت.

وقالت السلطات اللبنانية إن غارة إسرائيلية في وقت متأخر من يوم الخميس في وسط بيروت أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100.

وتقول إسرائيل إن العمليات في لبنان تهدف إلى السماح لعشرات الآلاف من السكان بالعودة إلى ديارهم في شمال إسرائيل بعد أن اضطروا للمغادرة بسبب إطلاق حزب الله الصواريخ على مدار عام.

وتطلق جماعة حزب الله النار على إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعدما اندلعت حرب غزة عقب هجومها على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال بزشكيان “أود أن أقول لإسرائيل: توقفوا عن قتل الأبرياء. توقفوا عن قصف المباني السكنية والأشخاص الذين لا يملكون شيئا على أي حال”، متهما إسرائيل بانتهاك كل أنواع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف “إنها تفعل ذلك لأنها تعلم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان وراءها”.

يأتي هذا بينما لا تزال منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب تحسبا لمزيد من التصعيد، مع ترقب رد إسرائيل على ضربة صاروخية شنتها إيران عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول.