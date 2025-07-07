الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة قتله

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اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد متى، في مقابلة أجراها معه الإعلامي الاميركي تاكر كارلسون وتم بثها الإثنين.

وقال بزشكيان “حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا” مضيفا “لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع (…) حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها”، مؤكدا “كانت هذه إسرائيل”، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية، من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في حزيران/يونيو.

في 13 حزيران/يونيو شنّت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، أسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وقعت الهجمات الإسرائيلية قبل أيام من الموعد المقرر لبدء جولة جديدة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن والتي بدأت في 12 نيسان/أبريل.

قُتل أكثر من 900 شخص في إيران خلال النزاع وفقا للقضاء.

وردت ايران على الهجمات الإسرائيلية باطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على اسرائيل مما أسفر عن مقتل 28 شخصا، وفق السلطات.

وتدخلت الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يوما وقصفتمنشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

خلال المقابلة مع كارلسون، صرّح بزشكيان أن “لا مانع” لدى بلاده في استئناف المحادثات النووية، شريطة استعادة الثقة بين البلدين.

وقال الرئيس الإيراني “لا نرى أي مشكلة في استئناف المفاوضات”.

وتابع “هناك شرط… لاستئناف المحادثات. كيف سنثق بالولايات المتحدة مجددا؟ نعود إلى المفاوضات لكن كيف نتأكد في خضمّ هذه المحادثات، أن النظام الإسرائيلي لن يُعطى الإذن بمهاجمتنا مجددا؟”.بور/دص-ليل/ص ك