الرئيس التركي في إندونيسيا لتعزيز العلاقات بين البلدين

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أجرى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ونظيره التركي رجب طيب إردوغان محادثات الأربعاء ووقّعا اتفاقات لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين بما فيها مشروع مشترك لبناء مسيّرات.

ويزور الرئيس التركي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد زيارة ماليزيا وقبل التوجه إلى باكستان في جولة تستغرق أربعة أيام لدى هذه الدول الحليفة لتركيا.

استُقبل إردوغان في القصر الرئاسي بمدينة بوغور جنوب العاصمة جاكرتا، فيما عزفت فرقة موسيقية تقليدية أناشيد وطنية ولوّح تلاميذ بالأعلام.

وقال برابوو بعد محادثات مع إردوغان “نحن ملتزمون زيادة التجارة بين البلدين، وهو أمر مفيد للجانبين” مضيفا “اتفقنا أيضا على زيادة الإنتاج المشترك والتعاون في مجال الدفاع”.

وأوضح أن ذلك سيشمل تدريبا مشتركا للجنود وتعاونا أوثق في مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

ووقع وزراء ومسؤولون عشرات الاتفاقات المتعلقة بالتجارة والطاقة والتعليم العالي والشؤون الدينية، بما في ذلك صفقة لتصنيع مسيّرات في إندونيسيا، تحت إشراف الجانبين.

وصف برابوو إردوغان بأنه “صديقي المقرب وأخي” بعد وصوله، وقال إن الجانبين يحاولان أيضا تسريع توقيع اتفاق تجارة حرة.

من جهته، قال إردوغان إنهما تحدثا عن قضايا دولية بما فيها سوريا والقضية الفلسطينية، إلى جانب الصفقات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التجارة بينهما لتصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار سنويا.

ووصلت قيمة التجارة بين إندونيسيا وتركيا عام 2024 إلى 2,4 مليار دولار، وفق وزارة التجارة الإندونيسية.

واجتمع الرئيسان آخر مرة في تموز/يوليو لإجراء محادثات في العاصمة التركية أنقرة قبل أن ينصّب برابوو الذي كان وزير الدفاع آنذاك، رسميا رئيسا لإندونيسيا.

وتعززت العلاقات بين البلدين في عهد سلف برابوو، جوكو ويدودو الذي قام بزيارة دولة لتركيا عام 2017.

وفي العام 2023، اشترت إندونيسيا 12 مسيّرة تركية تبلغ قيمتها حوالى 300 مليون دولار في محاولة لتحديث جيشها.

والبلدان عضوان في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا حيث يُعدّان من أشد المؤيدين للفلسطينيين ومنتقدين صريحين لإسرائيل.

مرك-جفكس/الح/ص ك