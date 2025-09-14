الرئيس الجزائري يعين غريب رئيسا للوزراء

تونس (رويترز) – أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة والذي رسمه الرئيس وزيرا أول وكلفه بتشكيل الحكومة.

وكان غريب وزيرا للصناعة ويشغل منصب رئيس الوزراء بالنيابة منذ أن أنهى تبون ولاية نادر العرباوي الشهر الماضي.

وتعد الجزائر المنتجة للغاز في شمال أفريقيا موردا للطاقة لعدد من الدول الأوروبية لكنها تسعى إلى تنويع اقتصادها في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية.

(تغطية صحفية طارق عمارة من تونس – إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)