الرئيس السوري أحمد الشرع يزور واشنطن خلال الشهر الجاري (مبعوث أميركي)

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك السبت إن الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وردا على سؤال لصحافيين على هامش “حوار المنامة” في البحرين عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي، قال براك “نعم”، مضيفا أنه سيوقع “على الأرجح” اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة التنظيم الجهادي.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري الانتقالي لواشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي أيار/مايو الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

