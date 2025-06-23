الرئيس السوري يتعهد أن ينال “كل من شارك وخطط” للهجوم على الكنيسة جزاءهم العادل

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تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع الإثنين أن ينال المتورطون في الهجوم الانتحاري داخل كنيسة مار الياس “جزاءهم العادل”، غداة نسب السلطات التفجير الى عنصر تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، في وقت يشكل بسط الأمن أحد أبرز التحديات التي تواجهه.

والهجوم غير المسبوق داخل كنيسة في سوريا والذي نددت به الأمم المتحدة ودول عدة، أسفر وفق حصيلة رسمية الإثنين عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين بجروح. وفاقم مخاوف الأقليات التي كان المجتمع الدولي حضّ السلطة الجديدة مرارا على حمايتها وضمان إشراكها في إدارة المرحلة الانتقالية.

وقال الشرع في بيان “نعاهد المكلومين بأننا سنصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

واعتبر أن “الجريمة البشعة… تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا”، مضيفا “نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله”.

وبحسب السلطات “أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي” على الدخول إلى الكنيسة، حيث “أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة”.

ولم يتبن تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.

وتستعد عائلات الضحايا لتشييع عدد منهم، بينما يترأس بطريرك الأرثوذكس يوحنا العاشر صلاة داخل الكنيسة عند السادسة من مساء الاثنين “من أجل راحة نفوس الشهداء وشفاء الجرحى وتعزية القلوب”.

وكانت البطريركية التي تتبع لها كنيسة مار الياس دعت في بيان اثر الهجوم “السلطات القائمة إلى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما حصل ويحصل من انتهاك لحرمة الكنائس وإلى تأمين حماية جميع المواطنين”.

وقالت إن البطريرك يوحنا العاشر “يجري اتصالاته المحلية والإقليمية لنقل الصورة السوداوية من دمشق إلى العالم أجمع، ويدعو إلى التحرك لوقف هذه المذابح”.

وألحق التفجير أضرارا بالكنيسة الواقعة في حي الدويلعة الشعبي في جنوب شرق دمشق، حيث أقفلت المحلات التجارية الاثنين أبوابها، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس، بينما كان شبان يلصقون أوراق نعي الضحايا على الجدران.

في الكنيسة، كان عناصر من الدفاع المدني ما زالوا يعملون على جمع ما تبقى من أشلاء متناثرة ووضعها في أكياس بعدما أزيل الجزء الأكبر من الركام ليلا.

– “خط أحمر” –

وتضمّ سوريا أقلية مسيحية انخفض عددها من نحو مليون قبل اندلاع النزاع عام 2011 إلى أقلّ من 300 ألف، جراء موجات النزوح والهجرة، وفق تقديرات خبراء.

وبعيد توليها الحكم، حضّ المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق السلطة ذات التوجه الإسلامي على حماية الأقليات وضمان مشاركتهم في إدارة المرحلة الانتقالية، وسط هواجس من إقصائهم لا سيما بعد وقوع أعمال عنف على خلفية طائفية، عدا عن انتهاكات في مناطق عدة.

ويشكل بسط الأمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطة الانتقالية منذ وصولها إلى دمشق، بعيد إطاحة الحكم السابق الذي لطالما قدّم نفسه حاميا للأقليات التي طالتها هجمات عدة خلال سنوات النزاع تبنت تنظيمات جهادية عددا منها بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي الاثنين “رفضنا التام استهداف درور العبادة وترويع الآمنين”، مستنكرا الهجوم الذي وصفه “بعمل غير مبرر”.

وشددت وزارة الداخلية ليل الأحد، على لسان المتحدث باسمها نور الدين البابا، على أن “أمن دور العبادة خط أحمر وأن كل الجهود ستسخر لضمان حرية أداء المواطنين لحرية لشعائرهم الدينية”.

وأضاف “يهدف تنظيم داعش إلى بثّ الفرقة الطائفية وإلى تشجيع كل مكون في سوريا على حمل السلاح، بغية أن يظهر الدولة السورية أنها عاجزة عن حماية مكوناتها ومواطنيها”.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب أفاد في مقابلة صحافية الشهر الجاري بأن التنظيم “انتقل… من العمل العبثي الذي يسبب أذية فقط، إلى عمل مدروس لأهداف استراتيجية”.

وتبنّى التنظيم أواخر أيار/مايو أول هجوم له ضد قوات السلطات الجديدة، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع سايت المتخصص في تعقب أخبار الجماعات الجهادية، مع تعرّض دورية لقوات أمنية لتفجير لغم في محافظة السويداء (جنوب) ما أسفر عن قتيل.

وأعلنت السلطات السورية في أيار/مايو أنها ألقت القبض على أعضاء خلية تابعة للتنظيم قرب دمشق، واتهمتهم بالتحضير لهجمات ضد دور عبادة.

– عنف “جبان” –

وأثار الهجوم الانتحاري تنديدا دوليا لليوم الثاني على التوالي.

وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الإثنين عن “تضامننا مع العائلات المفجوعة والجرحى”، مؤكدا أن بلاده “تدعم الشعب السوري في كفاحه ضد الإرهاب ومن أجل عودة السلام”.

واعتبر الناطق باسم المفوضية الأوروبية المعني بشؤون السياسة الخارجية أنور العنوني في بيان أن “هذا العنف الشنيع والجبان إزاء المسيحيين هو هجوم ضدّ السوريين برمتّهم”، مشدّدا على “ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي والقضاء التام” على تنظيم الدولة الإسلامية.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين “الحكومة السورية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية جميع الأقليات العرقية والدينية”.

من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن لن تسمح بجر سوريا “إلى وضع جديد من عدم الاستقرار بفعل منظمات إرهابية (تتحرك) بالوكالة”، متعهّدا دعم الحكومة الجديدة في معركتها مع جماعات مماثلة.

مون-لار/الح