الرئيس المصري يناشد ترامب إنهاء الحرب في غزة

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ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين نظيره الأميركي دونالد ترامب وضع حد للحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن “الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب”.

وقال السيسي في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي “أتوجه بنداء خاص للرئيس ترامب.. هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة”.

يعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة تسببت بانتشار سوء التغذية الحاد والجوع جراء الحرب المستمرة منذ 21 شهرا ولا سيما بعد أن فرضت إسرائيل حظرا كاملا على دخول المساعدات والسلع إلى القطاع في آذار/مارس.

ولم يؤد نظام لتوزيع المساعدات أقامته إسرائيل وواشنطن عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة سوى إلى تعميق الأزمة مع مقتل المئات لدى انتظار تلقي الطعام.

وواجهت مصر في الآونة الأخيرة انتقادات وجهها نشطاء يقولون إنها تشارك في إغلاق معبر رفح الذي يربط بين مصر وغزة، في ظل تشديد إسرائيل حصارها على القطاع.

وأشار السيسي إلى أن كلمته تأتي ردا على ما يتم تداوله للتذكير “بمواقفنا التي كانت دائما مواقف إيجابية”.

وأكد السيسي أن عددا ضخما من شاحنات المساعدات مستعد لعبور معبر رفح “ونحن لا يمكن أن نمنعه.. لا قيمنا ولا الظرف و/أو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تسمح لنا … ولكن يجب أن يكون المعبر مفتوحا من الجانب الفلسطيني حتى تدخل المساعدات”.

وشهدت السفارات المصرية في العاصمة الليبية طرابلس والعاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسبوع الماضي احتجاجات طالبت القاهرة بإنهاء ما اعتبروه “تواطؤا” في محاصرة غزة.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس، خلال اليومين الماضيين، دخول شاحنات محملة بأكياس بيضاء كبيرة إلى الجانب المصري من معبر رفح للمرة الأولى منذ آذار/مارس.

ولا تصل هذه الشاحنات إلى قطاع غزة مباشرة، بل تتجه لمعبر كرم أبو سالم الذي تديره إسرائيل حيث يتم تفتيشها.

من جانبه تحدث ترامب الاثنين من اسكتلندا عن عن مؤشرات على “مجاعة حقيقية” في غزة، وأضاف “سنقيم مراكز لتوزيع المواد الغذائية حيث يمكن للناس الدخول من دون قيود. لن نضع حواجز”.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59821 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

بها-معف/لم/ص ك