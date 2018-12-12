هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 09:04 ص

(Keystone)

تَعتَرف سويسرا بمعاملات الزواج المُوَثَقة في مكاتب السجل المدني في البلديات. كما تعترف أيضاً بالشراكة المُسجلة بين المثليين. ويجب ألاّ يقل عمر كلا الشخصين الراغبَين بالزواج عن 18 عاماً.

لا يمكن لشخصين من نفس الجنس الزواج في سويسرا. ومع ذلك، فقد أصبح من الممكن لهما منذ عام 2007 إبرام "شراكة مدنية". وهو ما يمنحهم الحق في الحصول على نفس المعاش والميراث والحقوق الضريبية والإلتزامات تماما كالأشخاص المتزوجين، ولكن لا يحق لهما التبني (على الرغم من أنهم يستطيعون تبني أطفال الشريك الآخر). ويتم الاعتراف بعقود الزواج المُبرمة في الخارج بين شخصين من نفس الجنس في سويسرا بوصفها شراكة مدنية.



للحصول على رُخصة للزواج، يتعين على الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السويسرية والذين يعيشون في الكنفدرالية، أن يثبتوا وجودهم بشكل قانوني في البلاد. وسيقوم أمين السِجِل المحلي بمُراجعة المُستندات المطلوبة واستمارة طلب الزواج، ويوثق إمكانية المُضي قدما بالزواج كتابياً.

يمكن أن تَتِم مراسيم الزواج بعد 10 أيام على الأقل من استلام الترخيص، لكنها يجب أن لا تتجاوز فترة ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، ويجب أن يشهد شخصان بالغان على هذه المراسيم. وبشكلٍ عام، تعترف سويسرا بعقود الزواج أو الشراكة المُسجَلة التي تُبرم بشكل قانوني والمُعلَن عنها رسمياً خارج سويسرا.



للاطلاع على صحيفة وقائع بشان الزواج والشراكة المدنية في سويسرا - وقائمة بمكاتب التسجيل - قم بزيارة هذا الموقع الإلكتروني التابع للحكومة الفدراليةرابط خارجي.

ومنذ فترة، بدأ متوسط سن الزواج الأول يزداد باطراد. ففي عام 1970، كانت المعدل 26.5 عاما للرجال و24.1 عاما للنساء؛ وفي عام 2017 أصبح 32 عاما للرجال و30 عاماً للنساء.

في عام 2016، سُجّل اقتران 41،437 زوج وزوجة في سويسرا، واتضح أن 70٪ منهم كانوا يتزوجون للمرة الأولى.

يتراوح الرسم لإجراء مراسيم الزواج المدني بين 300 فرنك سويسري (300 دولار) و400 فرنك سويسري في جميع أنحاء سويسرا. وقد تكون هناك تكاليف إضافية في حالة الطلبات الخاصة، مثل إجراء حفلٍ يوم السبت، أو الاحتفال خارج مقر مكتب التسجيل.

يمكنك أيضا الزواج في الكنيسة، ولكن هذا لا يتم إلّا بعد مراسم الزواج المدني. للحصول على معلومات، اتصل بمكتب الكنيسة في محل إقامتك. ويجري العديد من السويسريين مراسم زواج مدنية ودينية.

يمكن العثور هنارابط خارجي على إجابات على أسئلة أخرى كثيرة عن الزواج في سويسرا، مثل تغيير اسمك والتبعات المالية والقانونية للزواج.

تتم معاملات الزواج على مستوى البلديات. وتوجد هناك العديد من خدمات التخطيط لحفلات الزفاف التي يُمكن العثور عليها على شبكة الإنترنت لِمُساعدة الاجانب في ترتيب حفلات الزفاف في سويسرا.

منذ منتصف الثمانينات كان هناك ارتفاع في عدد حالات الزواج التي يكون فيها أحد الزوجين على الأقل أجنبيا. وفي عام 2017رابط خارجي، كان هذا يتعلق بأكثر من نصف (52٪) من جميع الزيجات. إذا كنت لا تحمل الجنسية السويسرية، وتخطط للزواج من سويسري/ة (أو من غير سويسري/ة في سويسرا)، فسوف تجد المعلومات التي تحتاجها في هذا الموقعرابط خارجي. وإذا كنت لا تحمل الجنسية السويسرية وتخطط لإبرام شراكة مدنية، قم بالإطلاع على هذه المعلوماترابط خارجي.

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الزواج 12 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 09:04 تَعتَرف سويسرا بمعاملات الزواج المُوَثَقة في مكاتب السجل المدني في البلديات. كما تعترف أيضاً بالشراكة المُسجلة بين المثليين. ويجب ألاّ يقل عمر كلا الشخصين الراغبَين بالزواج عن 18 عاماً. لا يمكن لشخصين من نفس الجنس الزواج في سويسرا. ومع ذلك، فقد أصبح من الممكن لهما منذ عام 2007 إبرام "شراكة مدنية". وهو ما يمنحهم الحق في الحصول على نفس المعاش والميراث والحقوق الضريبية والإلتزامات تماما كالأشخاص المتزوجين، ولكن لا يحق لهما التبني (على الرغم من أنهم يستطيعون تبني أطفال الشريك الآخر). ويتم الاعتراف بعقود الزواج المُبرمة في الخارج بين شخصين من نفس الجنس في سويسرا بوصفها شراكة مدنية. للحصول على رُخصة للزواج، يتعين على الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السويسرية والذين يعيشون في الكنفدرالية، أن يثبتوا وجودهم بشكل قانوني في البلاد. وسيقوم أمين السِجِل المحلي بمُراجعة المُستندات المطلوبة واستمارة طلب الزواج، ويوثق إمكانية المُضي قدما بالزواج كتابياً. يمكن أن تَتِم مراسيم الزواج بعد 10 أيام على الأقل من استلام الترخيص، لكنها يجب أن لا تتجاوز فترة ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، ويجب أن يشهد شخصان بالغان على هذه المراسيم. وبشكلٍ عام، تعترف سويسرا بعقود الزواج أو الشراكة المُسجَلة التي تُبرم بشكل قانوني والمُعلَن عنها رسمياً خارج سويسرا. للاطلاع على صحيفة وقائع بشان الزواج والشراكة المدنية في سويسرا - وقائمة بمكاتب التسجيل - قم بزيارة هذا الموقع الإلكتروني التابع للحكومة الفدرالية. ومنذ فترة، بدأ متوسط سن الزواج الأول يزداد باطراد. ففي عام 1970، كانت المعدل 26.5 عاما للرجال و24.1 عاما للنساء؛ وفي عام 2017 أصبح 32 عاما للرجال و30 عاماً للنساء. في عام 2016، سُجّل اقتران 41،437 زوج وزوجة في سويسرا، واتضح أن 70٪ منهم كانوا يتزوجون للمرة الأولى. يتراوح الرسم لإجراء مراسيم الزواج المدني بين 300 فرنك سويسري (300 دولار) و400 فرنك سويسري في جميع أنحاء سويسرا. وقد تكون هناك تكاليف إضافية في حالة الطلبات الخاصة، مثل إجراء حفلٍ يوم السبت، أو الاحتفال خارج مقر مكتب التسجيل. يمكنك أيضا الزواج في الكنيسة، ولكن هذا لا يتم إلّا بعد مراسم الزواج المدني. للحصول على معلومات، اتصل بمكتب الكنيسة في محل إقامتك. ويجري العديد من السويسريين مراسم زواج مدنية ودينية. يمكن العثور هنا على إجابات على أسئلة أخرى كثيرة عن الزواج في سويسرا، مثل تغيير اسمك والتبعات المالية والقانونية للزواج. تتم معاملات الزواج على مستوى البلديات. وتوجد هناك العديد من خدمات التخطيط لحفلات الزفاف التي يُمكن العثور عليها على شبكة الإنترنت لِمُساعدة الاجانب في ترتيب حفلات الزفاف في سويسرا. منذ منتصف الثمانينات كان هناك ارتفاع في عدد حالات الزواج التي يكون فيها أحد الزوجين على الأقل أجنبيا. وفي عام 2017، كان هذا يتعلق بأكثر من نصف (52٪) من جميع الزيجات. إذا كنت لا تحمل الجنسية السويسرية، وتخطط للزواج من سويسري/ة (أو من غير سويسري/ة في سويسرا)، فسوف تجد المعلومات التي تحتاجها في هذا الموقع. وإذا كنت لا تحمل الجنسية السويسرية وتخطط لإبرام شراكة مدنية، قم بالإطلاع على هذه المعلومات.