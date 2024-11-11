السجن عاما ونصف العام لصحفي مغربي بتهمة سب وقذف وزير

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الرباط (رويترز) – قال الصحفي المغربي حميد المهداوي إنه حُكم عليه يوم الاثنين بالسجن عاما ونصف العام مع النفاذ بعد أن أدانته محكمة بتهم “التشهير والقذف والسب العلني” بحق وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي.

كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط على المهداوي، رئيس تحرير موقع (بديل) الإلكتروني، بتعويض مدني قدره 150 ألف دولار. ويُعرف عن المهداوي أنه من أشد منتقدي السياسات الحكومية.

وجاءت محاكمة المهداوي بعد أن وجه اتهامات لوهبي بالاحتيال وتهم أخرى في مقطع مصور على موقعه الإلكتروني. ونفى وهبي هذه الاتهامات.

وقال المهداوي لرويترز “أنا بريء في الأصل ولم أكن أتوقع الحكم بالسجن… لم أتخذ بعد قرارا بالاستئناف”.

وأضاف “لقد قدمت جميع الحجج دفاعا عن نفسي في المحكمة”.

ولم يتسن بعد الاتصال بوزير العدل.

وقالت خديجة الرياضي المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي لا يضم عقوبات سالبة للحرية”.

وسبق للمهداوي أن اعتقل وأصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء حكما عليه بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”.

وكان المهداوي أُطلق سراحه في يوليو تموز 2020 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”.