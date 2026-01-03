السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استضافة مؤتمر لحل أزمة الجنوب
القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) – رحبت وزارة الخارجية السعودية في وقت مبكر اليوم السبت بطلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية استضافة الرياض لمؤتمر يهدف لحل الأزمة في جنوب اليمن.
وقالت الوزارة في بيان أن السعودية “تدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة”.
(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)