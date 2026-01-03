The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استضافة مؤتمر لحل أزمة الجنوب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) – رحبت وزارة الخارجية السعودية في وقت مبكر اليوم السبت بطلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية استضافة الرياض لمؤتمر يهدف لحل الأزمة في جنوب اليمن.

وقالت الوزارة في بيان أن السعودية “تدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية