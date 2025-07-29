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السعودية وفرنسا تسعيان لحشد الدعم لإعلان عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

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1دقيقة

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – دعت السعودية وفرنسا يوم الثلاثاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

والإعلان، المكون من سبع صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، استضافته السعودية وفرنسا، بخصوص الصراع المستمر منذ عقود.

وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة رقم 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية