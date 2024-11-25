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السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان تمضي قدما

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(رويترز) – قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الاثنين إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية “تمضي قدما”، لكنه أصر على أن إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان.

وقال السفير قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه يتوقع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء لمناقشة قضية وقف إطلاق النار في لبنان.

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