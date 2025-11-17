السلطات الأميركية ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية مساء الأحد أنها ستُنهي، اعتبارا من الاثنين، القيود المفروضة على الرحلات الجوية خلال فترة الإغلاق الحكومي، والتي كانت تهدف إلى تعويض النقص في المراقبين الجويين.

وأوضحت إدارة الطيران، في بيان، أنّ “وقف العمل بالقرار يعني استئناف العمليات الاعتيادية في كل المجال الجوي للبلاد” بدءا من الساعة السادسة من صباح الاثنين بتوقيت واشنطن (10,00 بتوقيت غرينتش).

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أمرت إدارة ترامب شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها بنسبة 10% في 40 مطارا من بين الأكثر ازدحاما في البلاد، بسبب نقص الموظفين في أبراج المراقبة. وخلال فترة الإغلاق الحكومي، طُلب من هؤلاء الموظفين المدنيين العمل من دون الحصول على رواتب.

أُلغيت آلاف عدة من الرحلات الجوية قبل تخفيف القيود تدريجيا.

ورغم إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد الأربعاء، استمرّ خفض الرحلات عند 3% خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية الأحد أنها لاحظت تجاوز بعض شركات الطيران لهذه النسبة.

ونقل البيان عن وزير النقل الأميركي شون دافي قوله إنّ وقف العمل بالقرار “سيمكننا من إعادة تركيز جهودنا على التوظيف المكثف للمراقبين الجويين وتطبيق نظام مراقبة الحركة الجوية الجديد”.

تأتي هذه الخطوة قبل فترة وجيزة من موجة سفر مرتقبة خلال عيد الشكر الذي ينطوي على أهمية كبيرة للأميركيين ويُصادف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع تسجيل عدد قياسي من المسافرين جوا.

تمك/رك/ع ش