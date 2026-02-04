السلطات التركية تمنع عبور قافلة مساعدات ثانية إلى كوباني

أفاد منظمو قافلة المساعدات التي جمعتها منصة تضامن مع مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، الأربعاء بأن السلطات التركية منعتها من العبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، وأعادتها إلى ديار بكر.

انطلقت خمس وعشرون شاحنة محملة بالمياه والحليب وحليب الأطفال والبطانيات السبت من ديار بكر، المدينة الرئيسية ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، إلى كوباني التي استقبلت نازحين من مناطق سورية شهدت مواجهات بين القوات السورية والقوات الكردية.

وأفاد سكان من كوباني وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أنهم يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء، نتيجة لتدفق أعداد هائلة من النازحين.

واتهمت القوات الكردية الجيش السوري بفرض حصار على كوباني، المعروفة أيضاً باسم عين العرب.

وقالت منصة حماية مدينة ديار بكر والتضامن معها إنه “رغم كل الجهود، لم يُسمح بمرور الشاحنات إلى كوباني”.

وأوضح المنظمون أن الشاحنات توقفت عند معبر سروج الحدودي المقابل لكوباني، وكانوا يأملون في الحصول على تصريح لعبور الحدود.

وأضافوا “لكن نظرا لعدم حصول الوفد على التصريح أيضا، عادت الشاحنات إلى ديار بكر”.

ترمز مدينة كوباني إلى أول انتصار حققته القوات الكردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.

وبموجب اتفاق مع مقاتلي قوات سوريا الديومقراطية (قسد) الذين يشكل الأكراد غالبية في صفوفهم، بدأ الجيش السوري بالانتشار حول المدينة مساء الاثنين.

ويقضي الاتفاق الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، على آمال الأكراد في الحكم الذاتي.

