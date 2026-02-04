The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

السلطات التركية تمنع عبور قافلة مساعدات ثانية إلى كوباني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أفاد منظمو قافلة المساعدات التي جمعتها منصة تضامن مع مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، الأربعاء بأن السلطات التركية منعتها من العبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، وأعادتها إلى ديار بكر.

انطلقت خمس وعشرون شاحنة محملة بالمياه والحليب وحليب الأطفال والبطانيات السبت من ديار بكر، المدينة الرئيسية ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، إلى كوباني التي استقبلت نازحين من مناطق سورية شهدت مواجهات بين القوات السورية والقوات الكردية. 

وأفاد سكان من كوباني وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أنهم يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء، نتيجة لتدفق أعداد هائلة من النازحين.

واتهمت القوات الكردية الجيش السوري بفرض حصار على كوباني، المعروفة أيضاً باسم عين العرب.

وقالت منصة حماية مدينة ديار بكر والتضامن معها إنه “رغم كل الجهود، لم يُسمح بمرور الشاحنات إلى كوباني”. 

وأوضح المنظمون أن الشاحنات توقفت عند معبر سروج الحدودي المقابل لكوباني، وكانوا يأملون في الحصول على تصريح لعبور الحدود.

وأضافوا “لكن نظرا لعدم حصول الوفد على التصريح أيضا، عادت الشاحنات إلى ديار بكر”. 

ترمز مدينة كوباني إلى أول انتصار حققته القوات الكردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015. 

وبموجب اتفاق مع مقاتلي قوات سوريا الديومقراطية (قسد) الذين يشكل الأكراد غالبية في صفوفهم، بدأ الجيش السوري بالانتشار حول المدينة مساء الاثنين. 

ويقضي الاتفاق الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، على آمال الأكراد في الحكم الذاتي.

مب/ص ك/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية