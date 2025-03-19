السلطات التركية توقف رئيس بلدية اسطنبول المعارض لإردوغان

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أوقفت الشرطة التركية الأربعاء رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب ما أفاد أحد مساعديه وكالة فرانس برس، فيما تحدثت تقارير محلية عن أن احتجازه مرتبط بتحقيق في شبهات فساد.

وقال المساعد الذي طلب عدم كشف اسمه إن إمام أوغلو “احتجز وهو الآن في مقر الشرطة” بعد دهم منزله.

وأفاد إمام أوغلو في منشور على منصة “إكس” بأن “مئات عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي. أسلّم نفسي إلى الشعب”.

وتابع “الشرطة تدهم منزلي، إنهم يطرقون باب منزلي.. أثق في أمّتي”.

ولم يكشف مكتبه عن سبب اعتقاله الذي يأتي غداة إبطال جامعة اسطنبول شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.

من شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة إردوغان في الانتخابات المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري”.

فو/كام-لين