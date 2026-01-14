السلطات العراقية تلقي القبض على رجل مطلوب لدى الشرطة الأسترالية

سيدني 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفادت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء بأن السلطات العراقية ألقت القبض على رجل مطلوب لدى الشرطة الاتحادية الأسترالية باعتباره شخصية محورية في تحقيق في سلسلة من الهجمات الحارقة، بما في ذلك هجوم معاد للسامية على كنيس يهودي في ملبورن .

وقالت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت إن الرجل المعتقل، كاظم حمد، يشكل تهديدا للأمن القومي، وإنها حددته “كأولوية أولى”.

وقال المركز الوطني العراقي للتعاون القضائي الدولي في بيان إن كاظم مالك حمد رباح الحجامي اعتقل في إطار تحقيق في قضية مخدرات، بعد طلب من أستراليا.

وقالت باريت إن المسؤولين العراقيين اتخذوا قرارا مستقلا باعتقال الرجل في إطار تحقيق جنائي خاص بهم، بعد أن قدمت الشرطة الاتحادية الأسترالية معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون العراقية في أواخر العام الماضي.

وقالت في بيان “يمثل الاعتقال تعطيلا كبيرا لمجرم خطير ومشروعه الإجرامي المزعوم في أستراليا”.

وفي أكتوبر تشرين الأول، قالت باريت إنه بالإضافة إلى كونه مشتبها به في هجمات الحرق العمد في أستراليا المتعلقة بتجارة التبغ، كان الرجل “شخصا مهما في التحقيق في هجوم الحرق العمد المزعوم بدوافع سياسية على كنيس في ملبورن”.

وطردت أستراليا السفير الإيراني في أغسطس آب بعد أن خلصت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية إلى ارتباط تمويل المجرمين المقنعين الذين يُزعم أنهم أضرموا النار في كنيس ملبورن في ديسمبر كانون الأول 2024 بالحرس الثوري الإيراني.

وكان حمد، الذي أدين سابقا في أستراليا بجرائم تهريب مخدرات، قد جرى ترحيله من أستراليا إلى العراق في عام 2023.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )