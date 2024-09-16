السنوار يهنئ قائد جماعة الحوثي على إطلاق صاروخ على إسرائيل

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عدن (رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هنأ الجماعة على هجومها بصاروخ على إسرائيل يوم الأحد ووصفه بأنه وجه “رسالة للعدو”.

كانت الجماعة التي تسيطر على شمال اليمن قد أطلقت صاروخا وصل إلى وسط إسرائيل وذلك في أول هجوم من نوعه مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إن إسرائيل ستجعل الجماعة المتحالفة مع إيران تدفع ثمنا باهظا.

وعبر السنوار في رسالته عن تهنئته لقائد الحوثيين عبد الملك الحوثي على النجاح في الوصول إلى عمق “كيان العدو”.

وقال السنوار إن خطط إسرائيل لتحييد الحركة قد فشلت.

وأضاف “أطمئنكم بأن المقاومة بخير …(وقد) أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة”.

ونشرت الجماعة تسجيلا مصورا يوم الاثنين مدته دقيقتان تقريبا لما قالت إنها عملية إطلاق الصاروخ “فرط صوتي فلسطين 2” الذي أُطلق على إسرائيل يوم الأحد.

وجاء في التسجيل أن مدى الصاروخ هو 2150 كيلومترا بسرعة بلغت 16 ماخ.

وقالت جماعة الحوثي إن الصاروخ “يمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية”.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان يوم الأحد “نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الصاروخ أصيب بصاروخ اعتراضي ليتطاير في الهواء دون تدميره بالكامل.

وسقط الحطام في مناطق مفتوحة وبالقرب من محطة سكك حديدية. ولم تُسجل أي إصابات مباشرة جراء الهجوم لكن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بينما كانوا يسارعون للاحتماء.