السودان يغلق منشآت هجليج النفطية بعد هجمات طائرات مسيرة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – أفادت رسالة من الحكومة السودانية لجنوب السودان اطّلعت عليها رويترز بأن الأولى بدأت في إغلاق منشأة هجليج النفطية في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أُلقى باللوم فيها على قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتضم هجليج، التي تقع على طول الحدود الجنوبية للسودان، منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان، والذي يمثل غالبية إيرادات حكومة جنوب السودان.

وأدى اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عام 2023 إلى تعطيل تدفق نفط جنوب السودان إلى السودان الذي كان يتلقى قبل النزاع ما بين 100 ألف و150 ألف برميل من النفط يوميا لتصديرها.

وأشارت الرسالة التي بعثت بها وزارة الطاقة السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان إلى هجمات طائرات مسيرة في 26 و30 أغسطس آب كسبب لوقف تدفق النفط.

وأوضحت الرسالة المؤرخة بتاريخ 30 أغسطس آب أن مثل هذه الهجمات غير المبررة تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار تدفقات النفط من جنوب السودان وأن السودان لا يمكنه الاستمرار في إدارة العملية هناك.

ونتيجة لذلك، أصدر السودان تعليماته للشركات السودانية العاملة في المنطقة وهي شركتا تو.بي أوبكو وبترولاينز لخام النفط المحدودة (بيتكو) بإخلاء المنطقة، وقال إن الأخيرة لن تتمكن من الوفاء بجدول الرفع الخاص بها.

وأضافت الرسالة أن استمرار عمل الشركتين رغم الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع سيجعلهما غير قادرتين على العمل على المدى الطويل.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مسؤولين في جنوب السودان والشركتين.

ولم ترد قوات الدعم السريع على طلبات التعليق.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

