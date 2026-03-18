السويد تؤكد إعدام إيران أحد مواطنيها وتستدعي سفيرها

أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد الأربعاء أن السلطات الإيرانية أعدمت مواطنا سويديا، بعدما أعلنت إيران عن أول عملية إعدام لشخص أدين بالتجسس منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها الشهر الماضي.

وأعلنت الوزارة استدعاء السفير الإيراني احتجاجا على عملية الإعدام.

وقالت ستينرغارد في بيان “تلقيت بأسف معلومات تفيد بأنه تم إعدام مواطن سويدي في إيران في وقت سابق اليوم”.

وأضافت أن السويد “أثارت القضية مرارا على مختلف المستويات” مع مسؤولين إيرانيين منذ توقيفه أثناء حرب حزيران/يونيو بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما.

وتابعت “خلال هذه الاتصالات، شددنا على أن السويد تتوقع بأن يحصل مواطننا على محاكمة عادلة وألا يُحكم عليه بالإعدام”.

وأكدت “من الواضح لنا أن الإجراءات القانونية التي قادت إلى إعدام المواطن السويدي لم تجر بما يتوافق مع سيادة القانون”.

ولم تكشف هوية المواطن الذي تم إعدامه.

في وقت سابق الأربعاء، أعلن موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية في إيران أنه تم إعدام كورش كيفاني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وأنه تم توقيفه خلال حرب حزيران/يونيو.

وروى تفاصيل لقاءات قال إنها جمعته بعناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي (الموساد) وذكر أنه تلقّى تدريبا في “ست دول أوروبية وتل أبيب”. كما أشار إلى أنه أرسل لعملاء الموساد “صورا ومعلومات عن مواقع حساسة في البلاد”.

وهذه أول عملية إعدام تعلن عنها السلطات الإيرانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

