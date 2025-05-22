السويد ستوجه اتهامات لجهادي على خلفية حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا داخل قفص عام 2015 (الادعاء)

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أعلن الادعاء في السويد الخميس إنه ينوي توجيه الاتهام إلى جهادي سويدي مدان للاشتباه بتورطه في أسر طيار أردني في سوريا عام 2014 وحرقه داخل قفص.

أعلنت النيابة العامة السويدية في بيان أنها تعتزم توجيه اتهامات لمواطن سويدي يبلغ من العمر 32 عاما في 27 أيار/مايو بارتكاب “جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا”. وصدر حكم على أسامة كريم لتورطه في هجمات باريس عام 2015 وهجمات بروكسل عام 2016.

وستجري المحاكمة في الرابع من حزيران/يونيو في ستوكهولم.

ويُشتبه في أن يكون أسامة كريم “شارك في إعدام الطيار مع عناصر آخرين من تنظيم الدولة الاسلامية. وكشف التحقيق أن هذا الرجل المسلح والمقنع أرغم الطيار مع شركاء آخرين على دخول قفص معدني” بحسب الادعاء.

وأضاف في بيان “تم بعد ذلك إشعال النار في القفص من قبل أحدهم مما أدى إلى مصرع الطيار وسط ألسنة النار”.

في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا وأسر تنظيم الدولة الإسلامية الطيار في اليوم نفسه قرب مدينة الرقة.

مطلع كانون الثاني/يناير 2015، تم حرق الكساسبة حيا بعد احتجازه في قفص وبث تنظيم الدولة الإسلامية صورا للواقعة.

وكان كريم وهو من سكان مدينة مالمو في جنوب السويد، انضم إلى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا.

في حزيران/يونيو 2022، حُكم عليه بالسجن 30 عاما – ثلثيها عقوبة أمنية – في فرنسا بتهمة التواطؤ في اعتداءات باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

في العام التالي، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا لتورطه في هجمات 22 آذار/مارس 2016 على المطار الرئيسي ومترو بروكسل والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا.

وفي 12 آذار/مارس وافقت فرنسا على تسليم أسامة كريم إلى السويد لتسعة أشهر إلى حين التحقيق معه ومحاكمته، على أن يعاد إلى فرنسا لقضاء عقوبته.

بو/ليل/لين