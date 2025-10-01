تم تبنيه في أفريقيا … طفل من أبوين سويسريين يأمل الحصول على جنسية والديْه

إيان فان روين خلال زيارته الأولى والوحيدة حتى الآن لوالديه البيولوجيين في سويسرا – في كنيسة صغيرة في غراوبوندن عام 2024. Image fournie par la source

وُلد إيان فان روين في روديسيا السابقة، وتم تبنيه بعد بضعة أشهر، ويعيش الآن في جنوب أفريقيا. وهو يكافح من أجل العودة إلى بلد والديه البيولوجيين، لكن تقف العقبات القانونية في طريقه.

روديسيا (المعروفة الآن بزيمبابوي) في السبعينات. ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية في عام 1976، أن “جنوب أفريقيا وروديسيا هما آخر معقلين للبيض في جنوب القارة السوداء، حيث يسيطر 270،000 من البيض على 5،8 مليون أسود وسوداء”. وحسب تقرير نشرته مجلة SRF-Rundschau في عام 1978، كان يعيش هناك نحو 660 مواطنًا.ةً سويسريًا.ةً وقتئذ. لكن، كان النظام يواجه انهيارًا. وكانت الحرب الأهلية تتصاعد.

وفي خضم هذا الاضطراب، وصل شاب سويسري يبلغ من العمر 20 عامًا، وشابة سويسرية تبلغ من العمر 17 عامًا إلى البلاد للعمل. واليوم، تروي كريستين* قائلة: “لم يكن معي سوى 200 راند جنوب أفريقي”. في تلك الأيام، كان ذلك يعادل حوالي 500 فرنك سويسري. كانت جدتها قد أرسلت إليها المال لشراء فستان زفافها.

نشأت كريستين، البالغة 66 عامًا الآن، في جنوب أفريقيا كسويسرية مقيمة في الخارج. وكان هانس* قد وصل من سويسرا قبل ذلك ببضعة أشهر، ما لم يعرفه أحد تقريبًا آنذاك. كما يعرفون الآن، أنّ كريستين، البالغة من العمر 17 عامًا آنذاك، كانت حاملا. وفي سبتمبر 1977، عندما كانت الحرب مستعرة من حولهما، أنجبت الشابة السويسرية طفلًا في مدينة بولاوايو، الروديسية.

زوجان صغيران غير قادريْن على رعاية طفل

شعر الزوجان بأنهما في مرحلة من العمر، لا يمكنهما فيها تحمل مسؤولية تربية طفل، خصوصًا في ظل الأوضاع المضطربة في جنوب أفريقيا. لذا، قررا التخلي عن ابنهما للتبني. قالت كريستين عبر الهاتف اليوم: “كنا بلا مأوى، ولا نملك تقريبًا أي مال. وكنت مقتنعة بأن الصبي سيكون في وضع أفضل إذا لم يبق معنا. كانت عملية تسليمه إلى شخص آخر صعبة. إذ لم يكن هناك من يعرف عنه شيئًا، أو يمكنه المساعدة. لا يزال هذا الماضي يؤثر في والدي الطفل البيولوجيين، وتتحدث عنه كريستين اليوم بشكل يلهب المشاعر”.

بعد الولادة بفترة وجيزة، انتقل الزوجان السويسريان الشابان إلى بوتسوانا، كما توضّح كريستين: “هربًا من التجنيد في الجيش الروديسي”. فلم تكن تلك الحرب تعنيهما من قريب أو بعيد.

حارس مسلح يحرس ملعب الغولف في فندق ليوبارد روك في روديسيا، 1978. Eddie Adams / AP / Keystone

بعد عامين في بوتسوانا، انتقلا مؤقتًا إلى سويسرا، وفق ما خططا له، أو هكذا تصوّرا على الأقل. وتتذكر كريستين قائلة: “لم أعتقد أبدًا أننا سنبقى هنا”. ولا يزال الزوجان، مُنجِبا طفلين آخرين، يعيشان في بلد جبال الألب حتى اليوم.

وبقي الطفل السويسري الصغير في روديسيا، وتم تبنيه رسميًا في سن سبعة أشهر من قبل زوجين روديسيين. نشأ باسم إيان فان روين مع أخت بالتبني في أسرة مسيحية. عاشت الأسرة في البداية في روديسيا، ثم انتقلت إلى جنوب أفريقيا، حيث يعيش إيان الآن مع زوجته وثلاثة أطفال، بما في ذلك ابن بالغ يعاني حالة عصبية نادرة.

“ربما لا يفتقدني أحد”

مع انتهاء يوم عمله، يجلس الرجل الجنوب أفريقي البالغ من العمر 48 عامًا، في مكتبه في مبومبيلا، البلدة الجنوب أفريقية القريبة من الحدود مع موزمبيق، يروي قصته. فيقول عن القلّبات والمنعطفات في حياته: “هكذا كان الأمر”. فحتى عندما كان طفلًا، كان يعلم أنه متبن. ولم يشعر لفترة طويلة بالحاجة إلى البحث عن والديه البيولوجيين. لكن تغيّرت الأمور قبل أكثر من ست سنوات بقليل، بعد ولادة طفله الثالث.

أصبح مدركًا للحب غير المشروط، الممكن أن يكنه المرء لأطفاله. ويوضح إيان: “اعتقدت أنني إذا كنت قادرًا على مثل هذه المشاعر، فلا بد أنها ربما تدور حول أصولي أيضًا. ربما كان هناك أبوان في مكان ما، يشعران بالشعور نفسه تجاهه؟ لقد كان محقًا.

لذا بدأ إيان في استكشاف جذوره. فقبل عام ونصف، حصل أخيرًا على رسالة إلكترونية مهمة من إحدى الوكالات. ويقول: “لقد عثروا على والديّ”. وبعد سنوات عديدة من ولادته، تمكن من الاطلاع على شهادة ميلاده، فاكتشف أن والديه البيولوجيين، وهما سويسريان، يعيشان حاليًا في سويسرا.

بعد أسبوع، في أوائل عام 2024، اتصل إيان بوالدته للمرة الأولى. وبعد شهرين، سافر من جنوب أفريقيا إلى بلد جبال الألب لمقابلة والديه البيولوجيين، وإخوته. ويروي قائلًا: “كان اللقاء الأول مؤثرًا، ولكنه كان حذرًا أيضًا”. تقول كريستين: “أرى عودته إلى حياتي هدية”. كانت قد فقدت الأمل منذ فترة طويلة في العثور عليه مجددا.

تاريخ مكبوت منذ فترة طويلة

يتحدث إيان عن الماضي بحذر. لم يثر ظهوره مشاعر السعادة فقط داخل عائلته البيولوجية. إنه يتفهم ذلك جيدًا. ويساعده إيمانه على التأقلم.

تعترف كريستين قائلة: “الأمر ليس سهلاً على أي شخص”. ولهذا السبب أيضًا، ترغب في عدم الكشف عن هويتها في هذا المقال. تقول: “لقد كتمت تاريخنا فترة طويلة”. كان ألم الانفصال عن مولودها الأول كبيرًا جدًا. كان طفلها الأصغر غير مدرك لوجود أخيه الأكبر.

ولكن، كانت فرحة لم الشمل شديدة بالنسبة إلى الوالدين كما هي شديدة بالنسبة إلى الابن. ويوضح قائلًا: “تزورنا كريستين، وهانز بانتظام في جنوب أفريقيا”. وهناك زيارة وشيكة من والده البيولوجي؛ سيحتفلان بعيد ميلاد إيان معًا.

حلم العيش في سويسرا

يحلم فني الطب الحيوي، بالاستقرار في سويسرا مع عائلته. إذ يقول: “أرغب في أن أكون قريبًا من كريستين وهانز، وأن أكون جزءًا من العائلة”. وهو يحمل أيضًا شهادة في اللاهوت. ويضيف: “تظلّ العلاقات عن بُعد كما هي، لكنها تتلاشى مع الوقت”، ما يسعى لتجنبه.

بدأ الآن مع والدته البيولوجية في اتخاذ خطوات قانونية للحصول على الجنسية السويسرية، أو تصريح إقامة على الأقلّ. ويأمل أن تسهم التجربة التي مرت بها كيت رايلي، المنشورة مؤخرًا على سويس إنفو (Swissinfo)، في مساعدته.

“أعلم أنه ليس من السهل الحصول على تصريح إقامة أو جنسية سويسرية”، يعترف إيان. “لكنني أعتقد أن هناك طريقة للقيام بذلك، إذا كان ذلك مكتوباً.”

ومع ذلك، فقد تبددت آماله مؤخراً. فقد حسم اجتماع بين محاميه ووالدته البيولوجية في مكتب الهجرة على مستوى الكانتون مصيره. وفي الوقت الحاضر، ليس لديه أي إمكانية قانونية للحصول على الجنسية السويسرية، كما قيل له. ومن المفترض أن يتم اتخاذ هذا القرار رسميًا في الأيام القليلة القادمة.

الباب يظل مغلقَا

تقول كريستين: “نحن نحارب القانون”. وتوضح أنّ المشروع معقّد لعدة أسباب. أولاً، لم يُبْلَغ عن ولادة إيان إلى أي سلطة سويسرية. وثانيًا، لم يكن هناك سوى التبني العام وقتئذ، ما أدى إلى قطع أي صلة قانونية مع الوالدين البيولوجيين.

ولم تتمكن السلطات من العثور على حالة مشابهة، يمكنها تشكيل سابقة. فحتى حالة كيت رايلي مختلفة، بسبب تغيّر القانون في أوائل السبعينات. وتقول والدته: “حتى وإن كان إيان سويسريًا في الأشهر السبعة الأولى من حياته، فهذا ليس له أهمية. قد يكون قد اكتشف جذوره، لكن يبدو أن مستقبله في سويسرا سيكون صعبًا”.

في الواقع، قد يكون الحصول على تصريح إقامة معقدًا أيضًا. وباعتباره مواطنًا من بلد ثالث وليس لديه مهنة محددة مطلوبة، فإن فرصته في الحصول على تأشيرة دخول ضئيلة. ولا تضيف حقيقة انحداره من أبوين سويسريين شيئًا.

قصة إيان مؤثرة، ولكنها ليست كافية لتغيير القانون. تقول كريستين متأثّرة: “من الواضح أنّ القانون لا يتسم بالإنسانية”. ويتعامل إيان مع الموقف بفلسفة، ويؤمن إيمانًا راسخًا بأن بابًا آخر سيفتح في مكان ما.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

