تحت قبة البرلمان … مشروع الحكومة التقشفي يثير نقاشات حادّة

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تمرير حزمة واسعة من إجراءات التقشف، تدرك أيضا أن توفير المال قد يؤثر أيضًا على تنوّعها. وفي هذا السياق، يجد كل مليون فرنك سويسري جهة تدافع عنه. إليكم.نّ تحليلنا للدورة البرلمانية الشتوية.

وُصِف برنامج تخفيف الأعباء المالية لعام 2027 بأنه الأكثر طموحًا منذ عقود، وقد أثار انتقادات منذ الإعلان عنه. وترددت أصداء ذلك في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن تقديم حوالي 15 ألف صفحة من الاعتراضات خلال المرحلة التشاورية. وبعد أن قامت الحكومة الفدرالية بمراجعة خطتها. وصلت مقترحات التقشف المعدّلة إلى البرلمان، بعد أن خُفِّفت بالفعل.

في الأصل، اقترحت مجموعة من الخبراء تدابير تقشف سنوية بقيمة 3.9 مليار فرنك. أما القائمة التي قُدمت إلى مجلسي البرلمان (الشيوخ والنواب)، فقد أبقت على 2.4 مليار فرنك فقط، موزعة على 57 إجراءً. وكل إجراء يولّد، بطبيعة الحال، استياءً.

وقد اتخذ مجلس الشيوخ الخطوة السياسية الأولى. إذ أجرى هو الآخر تخفيضات كبيرة. فبينما تعتزم الحكومة الفدرالية توفير 8.5 مليار فرنك على مدى ثلاث سنوات اعتبارًا من عام 2027، لم يحتفظ مجلس الشيوخ إلا بما يزيد قليلًا عن 5.5 مليار فرنك. وهكذا، تقلص برنامج التقشف الذي أحاله إلى مجلس النواب بحوالي الثلث أو أزيد بقليل.

ويبدو الانقسام الجوهري بين اليسار واليمين واضحًا في هذه العملية. فمن جهة، يحذر المعسكر البرجوازي من العجز الهيكلي الذي يلوح في الأفق في سويسرا. وبسبب كابح الديون، لا يمكن للكنفدرالية، وفق هذا المعسكر، أن تنفق أكثر مما تكسب، حتى مع تزايد الاحتياجات، خاصة فيما يتعلق بمعاشات الشيخوخة والدفاع الوطني. وأمّا أحزاب اليسار، فترى هوامش للمناورة في مجال المديونية ومصادر إيرادات إضافية، وتنتقد سياسة الإصلاح التي لا تعالج إلا النفقات، وتعتبر تدابير التقشف الرافعة الوحيدة المتاحة

وفي مجلس الشيوخ، تلعب وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر دور المدافع. “في النهاية، الكنفدرالية هي التي ستدفع الثمن، الأمر بهذه البساطة”، تحذر دون إحباط، ولكن بنبرة يائسة قليلاً. فعند تقديم حزمة التقشف الخاصة بها، كانت في أوج نفوذها السياسي، وتستعد لبدء عامها كرئيسة للكنفدرالية، والذي يقترب الآن من نهايته. وكانت تُعتبر آنذاك قائدة الأوركسترا في الحكومة الفدرالية، وتثير الخوف وتحظى بالاحترام على حد سوى.

وكانت الهالة التي أحاطت بحزمة التقشف التي قدمتها متناسبة مع ذلك. وقيل إنها ستُعتمد كما هي من قبل المجلسيْن، وبدت غير قابلة للمس كما بدت هي نفسها. وبدا أنه لا يمكن المساس بها كما بدت هي نفسها. كان المبدأ واضحًا: إيذاء الجميع على قدم المساواة: التماثل في التضحية.

لكن كارين كيلر-سوتر تراجعت قوتها بسبب عامها الرئاسي. لم يسعفها الحظ في النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة، واليوم، يتجرّأ العالم السياسي على تفكيك عملها بحماسة أكبر. في البرلمان، “نتعلم أدق تفاصيل المالية الفدرالية”، تلاحظ وزيرة المالية. حتى أصغر المبالغ تُناقش، ويبدو أن كل فرنك يتوسّل: “لا توفرني أنا، بل هاجم غيري.”

في النهاية، من المحتمل أن يقول الشعب كلمته أيضًا. وقد أعلن حزب الخضر عن إجراء استفتاء. لكن في الوقت الراهن، تمرّ الحزمة إلى مجلس النواب.

الهجرة والاتحاد الأوروبي في قائمة اقتراع واحدة

في نهاية هذه الدورة الشتوية، أصبحت مبادرة حزب الشعب السويسري “لا لسويسرا ذات 10 ملايين نسمة” جاهزة للاقتراع. وتهدف المبادرة المذكورة إلى إلزام الحكومة الفدرالية بالحد من الهجرة، قبل أن يتجاوز عدد سكان البلاد عتبة 10 ملايين نسمة. وإذا فشلت جميع التدابير في تحقيق هذا الهدف، يقترح حزب الشعب إلغاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي. في حال قبولها شعبيًا، ستتغير العلاقات بين سويسرا وبروكسل بشكل عميق، إن لم نقل ستُقلب رأسًا على عقب. فانتهاء حرية التنقل، سيجعل الاتفاقيات الثنائية الأخرى لاغية وباطلة.

وقد صدرت تحذيرات في مجلس الشيوخ: قد يلقى تحديد الهجرة صدى إيجابيًا لدى السكان، في ظل “ضغط الكثافة السكانية” ونقص المساكن. وقد طُرحت أفكار لتدابير مصاحبة، مثل إعطاء الأولوية للمواطنين والمواطنات في البحث عن سكن أو فرض ضريبة هجرة على الشركات. لكن جميع محاولات اقتراح مشروع مضاد أكثر اعتدالًا باءت بالفشل.

وهكذا، أصبح التصويت على هذه المبادرة في عام 2026 أمرًا مفروغًا منه. ومن المحتمل أن يتم في شهر يونيو، وسيجمع بين موضوعين متفجرين في السياسة السويسرية: الهجرة والاتحاد الأوروبي. وسيكون الرهان كبيرًا: فالحكومة والبرلمان مضطران لخوض هذه المعركة.

انتفاضة من أجل مليون فرنك لدعم المساواة

ميزانية العام المقبل، التي يجب أن تُعتمد كالعادة خلال الدورة الشتوية، تأتي هذه المرة في وضع مريح نسبيًا. إذ لا تزال المالية الفدرالية سليمة. وقد تحدث رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ عن “فترة هدوء قصيرة قبل منطقة اضطرابات”.

ومع ذلك، تركز الجدل الأكثر حدة حول مليون فرنك واحد فقط. كان يتعلق بالتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال. لم يكن الأمر يتعلق بخفض، بل بزيادة اعتبرت غير كافية: كان من المفترض أن ترفع ميزانية المكتب الفدرالي للمساواة بمقدار 1.5 مليون فرنك، بدلاً من 2.5 مليون فرنك المقررة في البداية.

وتبع ذلك استعراض غير مسبوق لقدرة اليسار على التعبئة. فقد جُمع أكثر من 400 ألف توقيع في ليلة واحدة ضد هذا “الخفض”، بعد منشور عاطفي لمستشارتي مجلس النواب الاشتراكتين آنا روزنفاسر وتامارا فونيتشيلو على إنستغرام. وقد حشدت الحركة مئات المواطنات والمواطنين الغاضبين أمام القصر الفدرالي، ورافق ذلك إرسال مئات رسائل البريد الإلكتروني إلى كل عضو من أعضاء المجلسين الفدراليين.

“نحن هنا، نحن وصوتنا عالٍ، لأنكم تسلبوننا حياتنا”، هتفت النساء أمام القصر الفدرالي. في اليوم التالي، تحدث برلمانيون.ات برجوازيون.ات عن “هجوم إلكتروني” في إشارة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي تلقوها. كادت الحملة أن تأتي بنتائج عكسية. “لا يجب أن يُؤخذ البرلمان رهينة لمثل هذه الحملات”، قالت إحدى البرلمانيات. “لهذا السبب وحده، يجب إلغاء هذا المليون، حتى لو كنت أؤيد القضية.”

في النهاية، أبقى على المبلغ. فقد رأى البرلمان أن هناك حاجة ملحة للتحرك: 21 ألف امرأة تعرضن للعنف المنزلي في عام 2024، وعدد جرائم قتل النساء في تزايد. وهكذا، حقق اليسار انتصارًا.

انتصارات، هزائم، واحترام

من ناحية أخرى، رفض المجلسان دعمًا ماليًا لقطار ليلي متجه إلى مالمو بالسويد. وهذا انتصار للأحزاب البرجوازية. كما تم إلغاء اعتمادات مخصصة لموظفي الحكومة الفدرالية. وهذه هزيمة جديدة لكارين كيلر-سوتر، التي عارضت ذلك.

لكن السياسة السويسرية لا تقتصر على الانتصارات والهزائم. إنها صراع أفكار، غالبًا ما يكون نزيهًا.

وقد ذكر وزير الاقتصاد غي بارمولان، الذي انتخبه البرلمان – بشكل باهر – رئيسًا للكنفدرالية لعام 2026، ذلك بقوله: “مجتمعنا لا يحتاج إلى أحكام قيمة دائمة على مواقف الآخرين، بل إلى احترام أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف.”

القرارات الأخرى التي اتخذت خلال الدورة الشتوية البرلمان يخفف القيود على تصدير الأسلحة إلى الدول الحليفة. ومن المتوقع أن تستفيد صناعة الأسلحة السويسرية من هذا القرار. تطالب عدة أحزاب الحكومة الفدرالية بمزيد من الشفافية بشأن الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. يثير احتمال استيراد الدجاج المعالج بالكلور وسيارات Cybertruck قلق اليسار البيئي بشكل خاص. لا يجب حظر التبني الدولي كما اقترحت الحكومة، بل يجب أن يخضع لقواعد جديدة. ستتمكن محطات الراديو من الاستمرار في البث في سويسرا على النطاق الترددي FM. كان من المقرر في البداية إنهاء البث على النطاق الترددي FM بحلول نهاية عام 2026. وعقب هذا القرار، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SSR) عودتها إلى FM، بعد أن كانت قد أقرت بالفعل التخلي عنها. تدعم الكنفدرالية جنيف الدولية بمبلغ 130 مليون فرنك. وبصفته الغرفة الثانية، أقر مجلس الشيوخ أيضًا هذا القرار. ومن المقرر أن تعزز هذه الأموال مكانة جنيف كمركز للتعددية.

تحرير: مارك لوتينيغر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.

