2026: حزمة من القوانين الجديدة ترسم توجهات سويسرا المستقبلية

ستنخفض أسعار الكهرباء في سويسرا بمتوسط حوالي 4% في المتوسط في عام 2026 للإمدادات المنزلية الأساسية. Keystone-SDA

مع إشراقة العام الجديد، تستقبل سويسرا عام 2026 بحزمة من التغييرات القانونية والتنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. هذه التعديلات، التي تمسّ جوانب متعددة من الحياة اليومية، تُعطي لمحة عن توجهات سويسرا المستقبلية. وفي ما يلي مجموعة مختارة منها:

حركة المرور والنقل: دعمٌ للسكك الحديدية وبيانات المسافرين الجوية

دعم الشحن عبر السكك الحديدية: اعتبارًا من الأول من يناير، ستُعيد الحكومة الفدرالية تحديد دعمها المالي للشحن بالسكك الحديدية، والنقل البحري الداخلي. والهدف واضح: تشجيع نقل البضائع عبر السكك الحديدية، في خطوة تعكس التزام سويسرا بالاستدامة، والحد من الازدحام على الطرق البرية.

قانون بيانات المسافرين.ات جوًا: يدخل قانون سويسري جديد حيز التنفيذ يلزم شركات الطيران بتزويد السلطات ببيانات المسافرين.ات لجميع الرحلات الجوية التي تُشغّلها من وإلى سويسرا. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن وتسهيل الإجراءات.

الطاقة والبيئة: فواتير كهرباء أقلّ ودعم للطاقة الشمسية

انخفاض أسعار الكهرباء: خبرٌ سارّ للمنازل السويسرية! ستنخفض أسعار الكهرباء في سويسرا بمتوسط حوالي 4% في عام 2026 للإمدادات المنزلية الأساسية. وستدفع الأسرة المعيشية النموذجية 27.7 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 58 فرنكًا سويسريًا (73 دولارًا) على فاتورة الكهرباء للأسرة العادية.

دعم الطاقة الشمسية في جبال الألب: مع دخول قانون خاص حيز التنفيذ بداية هذه السنة، ستستمر سويسرا في دعم تطوير الطاقة الشمسية في جبال الألب بعد عام 2025. ما يؤكّد ريادتها في مجال الطاقة المتجددة.

تنظيم استخدام مبيدات النباتات: تدخل لوائح جديدة حيز التنفيذ بشأن استخدام مبيدات النباتات. وسيتطلب شراء هذه المنتجات واستخدامها في الزراعة ترخيصًا مهنيًا ساريًا، وهو تغيير يمسّ جميع المزارع، ويهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة.

الضريبة البيئية: اعتبارًا من عام 2026، سيتم دفع 567 مليون فرنك سويسري لجميع المقيمين.ات في سويسرا، كجزء من الضريبة البيئية. وسيتم خصم هذا المبلغ من أقساط التأمين الصحي، في مبادرة تجمع بين الدعم البيئي والتخفيف عن كاهل المواطنين.ات.

الصحة وصناديق التأمين الصحي: نظام تعرفة طبية جديد وتغطية أوسع

نظام تعرفة طبية جديد (Tardoc) : بعد أكثر من عشرين عامًا، سيتم استبدال نظام التعرفة الطبية “Tarmed” بنظام “Tardoc”والتعرفة الثابتة للمرضى والمريضات الخارجيين.ات. ويمثل هذا خطوة حاسمة نحو تحسين رعاية هؤلاء الصحية، ودافعي.ات الأقساط، والمهنيين.ات في المجال الطبي.

تطبيقات الصحة الرقمية: اعتبارًا من عام 2026، سيتم تعويض تطبيقات الصحة الرقمية، مثل تطبيقات علاج الاكتئاب، من قبل التأمين الصحي الإلزامي. خطوة نحو دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية.

أهداف نمو التكاليف: لأول مرّة، ستحدد الحكومة السويسرية أهدافًا قصوى لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية للفترة من 2028 إلى 2031. وفي حال تجاوزت التكاليف القيمة المتفق عليها دون مبرر، سيتعين على الحكومة الفدرالية والكانتونات، اتخاذ تدابير تصحيحية.

تغطية تكاليف اللقاحات: ابتداءً من هذه السنة، سيغطي التأمين الصحي تكاليف بعض اللقاحات، حتى لو لم يتم استنفاد المبلغ المقتطع بعد. ويشمل ذلك اللقاحات القياسية مثل تلك ضد الدفتيريا، والكزاز، والمكورات السحائية.

التأمين والتخطيط للتقاعد: دعم للعاملين.ات بأجور منخفضة

تحسينات في معاشات التقاعد: يمكن لأي شخص لديه عدة وظائف قصيرة الأجل بأجور منخفضة، الاستفادة من أحكام معاشات التقاعد المحسّنة. كما يتم اتخاذ تدابير للأفراد العاملين.ات لحسابهم الخاص، المتوقفين.ات عن ممارسة نشاطهم.نّ.

تعديل معاشات الأرامل والعجز: في يناير 2026، سيتم تعديل معاشات الأرامل والعجز من خطط التقاعد المهنية الإلزامية (LPP) المدفوعة منذ عام 2022 لأول مرة لتناسب التغيرات في الأسعار.

الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الثقافة والإعلام: اعتبارًا من عام 2026، سيتم تحسين الحماية الاجتماعية للعاملين.ات في مهام قصيرة الأجل، في أربعة قطاعات في الثقافة والإعلام. وستتم تغطية رواتبهم.نّ الآن من خلال نظام معاش الشيخوخة السويسري، حتى لو كان ضئيلًا.

اختبارات الكفاءة المهنية: اعتباراً من 1 يناير، سيكون بإمكان الكانتونات تحديد شكل امتحان المعرفة العامة لشهادات التدريب المهني. وستكون الكانتونات قادرة على الاستمرار في تنظيم الامتحانات النهائية الكتابية أو الامتحانات الشفوية.

القانون الجنائي: تجريم الملاحقة أو المضايقة الوسواسية

تجريم المطاردة (Stalking) : اعتبارًا من بداية عام 2026، ستصبح الملاحقة أو المضايقة الوسواسية، جريمة، وقد يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة. ومع ذلك، لا يمكن الملاحقة الجنائية للتحرش الوسواسي إلا عند تقدُّم الضحية بشكوى جنائية.

دعم الصحف الإقليمية والمحلية: تقدم السلطات السويسرية حوافز أكبر لتوزيع الصحف الإقليمية والمحلية عن طريق البريد. ويصل الخصم الآن إلى 43 سنتًا للنسخة الواحدة، أي بزيادة 15 سنتًا عن العام الحالي.

التخطيط العمراني والبناء: حماية أفضل للمشترين

أحكام جديدة لقانون التخطيط العمراني :في عام 2026، ستدخل أحكام جديدة لقانون التخطيط المكاني حيز التنفيذ على مراحل. فاعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيتعين على الكانتونات تحديد استراتيجية في غضون خمس سنوات، لمنح رخص بناء خارج الفضاءات المخصصة سلفا لذلك.

حماية أصحاب العقارات والمشترين.ات: في حالة وجود عيوب في البناء، ستتم حماية أصحاب العقارات وصاحباتها والمشترين.ات بشكل أفضل. ففي السابق، كان يجب عليهم.نّ إخطار المقاول في غضون 7 إلى 10 أيام بأي عيوب في البناء، وإلا فقدوا.ن حقوق الضمان. أما في المستقبل، فسيكون لديهم 60 يومًا. ولا يمكن للعقد النصّ على فترة أقصر، أو استبعاد الحق في الإصلاحات.

الضرائب والائتمان: تخفيض أسعار الفائدة

تخفيض الفائدة على المدفوعات المسبقة للضرائب: ستنخفض الفائدة في عام 2026 على المدفوعات المسبقة الطوعية للضرائب الفدرالية المباشرة. وقد خفضت وزارة المالية سعر الفائدة من 1.25% إلى 0.75%..

تخفيض الفائدة على المدفوعات المتأخرة: ينخفض أيضًا سعر الفائدة على المدفوعات المتأخرة، والمبالغ المستردة والتزامات الدفع المشروطة للضرائب والرسوم الفدرالية، من 4.75% إلى 4.5%.

اتفاقية الازدواج الضريبي مع فرنسا: تسري الأحكام المتعلقة بتعديل اتفاقية الازدواج الضريبي بين سويسرا وفرنسا اعتبارًا من الأول من يناير. تنظم هذه الأحكام فرض الضرائب على دخل العمل عن بعد.

حماية الأفراد من الإجراءات القانونية غير المبررة: اعتبارًا من الأول من يناير، سيتمكن الأفراد الذين تعرضوا لإجراءات قانونية غير مبررة، من منع الأطراف الثالثة بسهولة أكبر من الاطلاع على هذه الإجراءات.

تعديل الحد الأقصى لسعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي: سيتم تعديل الحد الأقصى لسعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي ليعكس انخفاض أسعار الفائدة. في بداية عام 2026، سينخفض سعر الفائدة على القروض النقدية من 11% إلى 10%. كما سينخفض الحد الأقصى لسعر الفائدة على تسهيلات السحب على المكشوف، مثل بطاقات الائتمان، من 13% إلى 12%.

تعكس هذه التغييرات ديناميكية سويسرا وسعيها المستمر للتكيف مع التحديات الحديثة، مع الحفاظ على جودة الحياة لمواطنيها ومواطناتها، والمقيمين.ات فيها.

