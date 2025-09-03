The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الشائعات حول صحة ترامب تتواصل بالرغم من نفيها رسميا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

في الأيام الأخيرة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بإصابة الرئيس الأميركي بمرض خطير أو حتّى بوفاته مع صور تمّ التلاعب بها أو أخرجت من سياقها، بالرغم من قيام دونالد ترامب شخصيا بنفي هذه المزاعم.

وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في البيت الأبيض، وصف الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما بالأخبار “الزائفة” الإشاعات حول صحته التي بدأ تداولها بعد غيابه على غير عادته عن أضواء الإعلام لأسبوع. 

ومنذ الجمعة، تمّ تداول وسم “Trump dead” (ترامب مات) حوالى 104 آلاف مرّة على منصة اكس، ما ولّد 35,3 مليون مشاهدة، بحسب تحليل أجرته “نيوزغارد” وهي هيئة معنية بمكافحة التضليل الإعلامي.

ونشر بعض مستخدمي الإنترنت خرائط تظهر طرقات مغلقة في محيط المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد بالقرب من واشنطن، كدليل على خضوع ترامب للعلاج في هذا المركز الاستشفائي من مرض خطير.

لكن لم تلحظ أيّ معلومة قابلة للتصديق حول إغلاق طرقات في محيط المركز الطبي.

وتشارك مستخدمون آخرون صورة لسيّارة إسعاف مركونة أمام البيت الأبيض، مؤكّدين أنها التقطت الشهر الماضي وهي خير دليل على ما يتمّ تداوله.

وتبين أنها في الواقع صورة قديمة نشرها صحافي على اكس في نيسان/أبريل 2023 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بحسب “نيوزغارد”.

ونشر البعض ممن يدّعون أن ترامب مات صورة لعلم البيت الأبيض منكّسا، وهو إجراء يعتمد عادة لتكريم مسؤول من الطراز الأول قضى نحبه. وفي الواقع، أمر ترامب الأسبوع الماضي بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمؤسسات العسكرية تكريما لضحايا عملية إطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مينيابوليس.

وتداول آخرون صورة مكبّرة لوجه ترامب تظهر خطّا عميقا فوق عينه يشير إلى تعرّضه لسكتة دماغية حديثا. لكن “نيوزغارد” خلصت إلى أن الصورة الأصلية لا تظهر أيّ خطّ فوق العين وقد تمّ التلاعب بالمحتوى بواسطة أداة للذكاء الاصطناعي.

واستمرّ نشر هذه المعلومات المضلّلة التي يبدو أنها تأتي من حسابات معادية لترامب على “اكس” و”بلوسكاي” و”إنستغرام” حتى بعدما كتب ترامب على شبكته “تروث سوشال” في نهاية الأسبوع “لم أكن يوما أفضل حالا مما أنا عليه اليوم”. وهي لم تتوقّف حتّى بعد المؤتمر الصحافي الذي نفى فيه الثلاثاء الإشاعات المتداولة حول صحّته.

ولطالما شكّلت صحّة الرؤساء الأميركيين مصدر اهتمام كبير. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قال دونالد ترامب وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنّا وقت انتخابه إن الديموقراطيين أخفوا تدهور الحالة الذهنية والبدنية للرئيس جو بايدن الذي كان في الثانية والثمانين من العمر وقت مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025.

بور-اس/م ن/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية