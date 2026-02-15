الشرطة التونسية تعتقل المعارضة ألفة الحامدي

تونس 15 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام في تونس أن الشرطة التونسية اعتقلت اليوم الأحد المعارضة ألفة الحامدي لدى وصولها إلى المطار، في أحدث تحرك ضد منتقدي الرئيس قيس سعيد.

وأضافت أن القبض على ألفة، وهي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ومنتقدة لسياسات سعيد، تم بعد وقت قصير من نزولها من الطائرة.

وانتقدت ألفة مرارا سياسات سعيد ودعت إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ووصف معارضون الاعتقال بأنه جزء من حملة قوية ضد منتقدي الرئيس منذ أن تولى سعيد سلطات واسعة في 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات أو من عائلة ألفة أو محاميها بخصوص الاعتقال.

واعتقلت الشرطة في أوائل هذا الشهر نائبا في البرلمان بسبب تدوينات تسخر من الرئيس، واعتبرت المعارضة أن ذلك جاء في إطار جهود لإسكات الأصوات المعارضة.

ويقبع معظم قادة المعارضة، إلى جانب عدد من النشطاء وصحفيين، في السجن. وتقول المعارضة إن سعيد حول تونس إلى سجن منذ 2021.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لن يكون ديكتاتورا وأن القانون فوق الجميع بغض النظر عن مناصبهم.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير سلمى نجم)