الشرع أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967

(رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس أحمد الشرع وصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أول مشاركة لرئيس سوري منذ عام ‭‭1967‬‬.

حقق الشرع، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، انتصارا دبلوماسيا كبيرا في مايو أيار عندما نال اعترافا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به في اجتماع بالرياض.

ورفعت الولايات المتحدة لاحقا معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وعبّرت إدارة ترامب عن دعمها لجهود الشرع في توحيد البلاد واستقرارها.

ومن المتوقع أن يلقي الشرع أول خطاب له في الجمعية العامة، التي تفتتح دورتها الثمانين يوم الثلاثاء.

