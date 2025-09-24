الشرع يلتقي ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت الوكالة صورا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في مايو أيار.

(تغطية صحفية أحمد ماهر وأحمد طلبة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)