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الشركة المشغلة: لا إصابات في انفجار بناقلة نقط قبالة سواحل ليبيا

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أثينا (رويترز) – قال متحدث باسم شركة تي.إم.إس تانكرز يوم الاثنين إن ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام تعرضت لانفجار قبالة سواحل ليبيا في 27 يونيو حزيران، دون ورود تقارير عن إصابات أو تسرب.

وذكرت الشركة المشغلة للناقلة فيلامورا، التي ترفع علم جزر مارشال، أن الناقلة غادرت ميناء الزويتينة الليبي وكانت في طريقها إلى جبل طارق عندما وقع انفجار في غرفة المحركات.

وأضافت أنه يجري قطر الناقلة إلى اليونان، التي من المتوقع وصولها إليها بحلول الثاني من يوليو تموز.

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