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الصين بعد فرض واشنطن ضريبة على النحاس: الرسوم الجمركية “التعسفية” لا تخدم أحدا

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قالت الصين الخميس إن الرسوم الجمركية “التعسفية” مثل الضريبة البالغة 50 في المئة على النحاس التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحججا بالأمن القومي، “لا تخدم مصالح أحد”.

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ “لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا… بأن فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لا يخدم مصالح أحد”.

وأعلن ترامب الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة ستفرض اعتبارا من الأول من آب/أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس، المعدن الأساسي في قطاع الطاقة الخضراء وغيره من التقنيات.

وفي منشور على منصته “تروث سوشل” قال ترامب “أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من آب/أغسطس 2025، بعدما تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا”، في إشارة على الأرجح إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام.

وشهد الطلب على النحاس ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة مع انتقال العالم إلى طاقة أنظف، إذ إن هذا المعدن مطلوب للألواح الشمسية وطواحين الهواء وبطاريات السيارات الكهربائية. 

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع استهلاك النحاس العالمي بنسبة تزيد عن 25 % ليصل إلى 33 مليون طن بحلول العام 2035، مقارنة بـ 26 مليون طن في العام 2023.

وتسببت حملة التعرفات التجارية التي أطلقها ترامب في إحداث اضطراب في الأسواق العالمية منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير.

وأمر في شباط/فبراير بإجراء تقييم داخلي بشأن ما إذا كانت واردات النحاس المحدودة تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

اسك-ببت/الح/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية