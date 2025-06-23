The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تحذر من ان الحرب بين إيران وإسرائيل قد تنعكس على الاقتصاد العالمي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعت الصين الإثنين المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لمنع النزاع بين إسرائيل وإيران من التأثير على الاقتصاد العالمي، مشددة على أهمية مضيق هرمز والمياه المحيطة به بالنسبة للتجارة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوه جياكون إنّ “الجانب الصيني يحض أطراف النزاع على منع تصعيد الوضع بشكل متكرر والسعي بشكل حازم لتجنب اتساع رقعة الحرب والعودة إلى مسار الحل السياسي”.

وتشن إسرائيل منذ 13 حزيران/يونيو ضربات غير مسبوقة على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ ومسيرات على الدولة العبرية.

وبعد إلقاء قاذفات أميركية من طراز “بي-2” قنابل خارقة للتحصينات فجر الأحد على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، توعدت طهران بمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وردا على ذلك، حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصين الأحد على المساعدة في ردع طهران عن إغلاق مضيق هرمز، ممر التجارة الحيوي.

وقالت بكين الإثنين إن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لمنع الحرب بين إيران وإسرائيل من التأثير على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن “الخليج الفارسي والمياه المحيطة به هي طرق تجارية دولية مهمة”.

ونقلت وزراه الخارجية عن غوه قوله إن “الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يصب في مصلحة المجتمع الدولي”.

وأضاف “تدعو الصين المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود للدفع باتجاه خفض التصعيد في النزاع ومنع انعدام الاستقرار من التأثير بشكل أكبر على النمو الاقتصادي العالمي”. 

سام-اوهو/ناش-غد/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
47 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية