الصين تحذر من ان الحرب بين إيران وإسرائيل قد تنعكس على الاقتصاد العالمي

afp_tickers

2دقائق

دعت الصين الإثنين المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لمنع النزاع بين إسرائيل وإيران من التأثير على الاقتصاد العالمي، مشددة على أهمية مضيق هرمز والمياه المحيطة به بالنسبة للتجارة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوه جياكون إنّ “الجانب الصيني يحض أطراف النزاع على منع تصعيد الوضع بشكل متكرر والسعي بشكل حازم لتجنب اتساع رقعة الحرب والعودة إلى مسار الحل السياسي”.

وتشن إسرائيل منذ 13 حزيران/يونيو ضربات غير مسبوقة على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ ومسيرات على الدولة العبرية.

وبعد إلقاء قاذفات أميركية من طراز “بي-2” قنابل خارقة للتحصينات فجر الأحد على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، توعدت طهران بمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وردا على ذلك، حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصين الأحد على المساعدة في ردع طهران عن إغلاق مضيق هرمز، ممر التجارة الحيوي.

وقالت بكين الإثنين إن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لمنع الحرب بين إيران وإسرائيل من التأثير على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن “الخليج الفارسي والمياه المحيطة به هي طرق تجارية دولية مهمة”.

ونقلت وزراه الخارجية عن غوه قوله إن “الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يصب في مصلحة المجتمع الدولي”.

وأضاف “تدعو الصين المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود للدفع باتجاه خفض التصعيد في النزاع ومنع انعدام الاستقرار من التأثير بشكل أكبر على النمو الاقتصادي العالمي”.

سام-اوهو/ناش-غد/دص