الصين تدعو للتوافق لتحقيق توازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي ومخاطره الامنية

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دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ السبت إلى تحقيق توازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي والمخاطر الأمنية التي تمثلها هذه التقنية، داعيا إلى إجماع دولي في هذا الإطار رغم المنافسة المحتدمة بين بكين وواشنطن.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، واعدا “بالتخلص من البيروقراطية” التي تعيق جهود القطاع الخاص.

ويمثل هذا الاجراء قطيعة مع نهج سلفه الديموقراطي جو بايدن الذي فرض قيودا على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وقال ترامب “لن نسمح لأي دولة أخرى بالتغلب علينا”.

وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي السبت، شدد لي على الحاجة إلى الحوكمة وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر، معلنا عن مبادرة صينية لإنشاء هيئة لتشجيع التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الصيني أن “المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام واسع النطاق واسع … وإيجاد توازن بين التطوير والأمن يتطلب على نحو عاجل توافقا أوسع”.

واشار إلى ان الصين “تدعم بقوة تطوير الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر، وهي مستعدة لتقاسم إنجازاتها التكنولوجية مع الدول الأخرى، ولا سيما الدول النامية”.

تتيح البرامج مفتوحة المصدر الوصول إلى رمزها البرمجي وتسمح للباحثين بإعادة استخدامها، مما يسمح لهم بمواصلة تطويرها.

– قضايا أخلاقية –

وقال لي تشيانغ “إذا فرضنا احتكارات تقنية أو ضوابط أو حواجز ، فقد يصير الذكاء الاصطناعي حكرا على عدد قليل من الدول والشركات”.

وأكد أنه “لن يكون في مقدورنا تمكين مزيد من الدول والمجتمعات من الاستفادة منه إلا من خلال الدفاع عن الانفتاح والمشاركة والوصول العادل إلى الذكاء الاصطناعي”.

كما أشار رئيس مجلس الدولة إلى “نقص الرقائق والقدرة الحاسوبية” ضمن قائمة من العوائق التي تعترض تطوير هذا القطاع.

شددت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، معربة عن مخاوفها من إمكانية استخدامها لتحديث الجيش الصيني وإضعاف مكانتها في سباق التكنولوجيا.

جعلت الصين، من جانبها، الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لخططها من أجل استقلالها التقني من خلال سلسلة إجراءات حكومية لدعم هذا القطاع.

في كانون الثاني/يناير، كشفت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة عن نموذج للذكاء الاصطناعي يضاهي أداؤه أداء منافسيه الأميركيين، على الرغم من استخدام شرائح من الجيل السابق.

وفي الوقت الذي يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، أثار تطبيقه قضايا أخلاقية رئيسية، لا سيما انتشار المعلومات المضللة واحتمال فقدان السيطرة عليه.

– “شبل نمر” –

في كلمة ألقاها السبت في مؤتمر شنغهاي، استخدم الحائز جائزة نوبل الفيزياء جيفري هينتون استعارة لوصف الوضع العالمي الراهن.

وقال أن نظرة العالم إلى الذكاء الاصطناعي اليوم أشبه بنظرة “شخص تبنى شبل نمر لطيفا ليكون حيوانه الأليف”. وأضاف “حتى لا يقتله” عندما يكبر، عليه أن يكون قادرا على تدريبه.

وفي رسالة فيديو تم عرضها في افتتاح المؤتمر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ستكون “اختبارا حاسما للتعاون الدولي”.

في شباط/فبراير، دعت 58 دولة، منها الصين وفرنسا والهند، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في ختام قمة باريس للذكاء الاصطناعي، إلى اخضاع هذه التقنية الجديدة للحوكمة الدولية.

لكن الولايات المتحدة دعت إلى الحد من القوننة “لتجنب القضاء على صناعة متنامية” تهيمن عليها، ورفضت التوقيع على الدعوة إلى ذكاء اصطناعي “مفتوح” و”شامل” و”أخلاقي”، وبالمثل فعلت المملكة المتحدة.

وأكدت آن بوفيرو، المبعوثة الخاصة للرئاسة الفرنسية الى قمة باريس، في الكلمة التي القتها في شنغهاي السبت على “الحاجة الملحة” إلى تحرك عالمي.

لل/ريم/ص ك