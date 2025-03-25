الصين تدين “التدخل” الأميركي في فنزويلا بعد تهديد ترامب بشأن الرسوم

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اتّهمت الصين الثلاثاء الولايات المتحدة بـ”التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا” بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على الواردات من بلدان اشترت النفط والغاز من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

أفاد ترامب الاثنين بأن الرسوم الجديدة التي تدخل حيز التطبيق اعتبارا من الثاني من نيسان/أبريل، ستُطبّق على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من البلدان التي تشتري النفط الفنزويلي.

والصين أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بينما تشمل الدول الأخرى التي تشتريه الهند وإسبانيا والولايات المتحدة نفسها.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غيو جياكون في مؤتمر صحافي دوري “ندعو الولايات المتحدة إلى وقف التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية وإلغاء العقوبات الأحادية غير الشرعية المفروضة على فنزويلا”.

وحض الولايات المتحدة على “القيام بمزيد من الأمور الداعمة للسلام والاستقرار والتنمية في فنزويلا وغيرها من البلدان”.

وما زالت فنزويلا خاضعة لعقوبات أميركية مفروضة منذ سنوات، بما في ذلك حزمة فرضت في كانون الثاني/يناير رفعت المكافآت على أي معلومات تقود إلى توقيف الرئيس نيكولاس مادورو وغيره من المسؤولين الحكوميين.

وفي إعلانه الاثنين عن الرسوم المخطط لها، اتّهم ترامب فنزويلا بإرسال “سرا عشرات آلاف المجرمين الخطرين وغيرهم … بشكل متعمّد ومخادع”.

فرض ترامب رسوما شاملة نسبتها 20 في المئة على الواردات من الصين والتي قال إنها مرتبطة بالجهود الرامية لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ودعت بكين إلى “الحوار” لكنها ردت عبر فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية بما في ذلك حبوب الصويا ولحم الخنزير والدجاج.

وتعهّدت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، الرد على رسوم أميركية منفصلة على الصلب والألومنيوم عبر اتّخاذ “جميع الإجراءات اللازمة”.

وقال غيو الثلاثاء إن أي طرف لن يخرج “منتصرا” من الحرب التجارية مشيرا إلى أن “فرض ضرائب ورسوم إضافية لن يؤدي إلا إلى مفاقمة خسائر الشركات والمستهلكين الأميركيين”.

سام/لين/ص ك