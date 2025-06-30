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الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية من اليابان بعد حظرها بسبب كارثة مفاعل فوكوشيما

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رفعت الصين حظرا على واردات المأكولات البحرية من معظم المناطق اليابانية عقب نزاع مع طوكيو استمر لسنوات حول طريقة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية. 

وبدأت اليابان تدريجيا تصريف المياه المعالجة لمحطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ عام 2023، والتي تعرضت لأضرار بالغة جراء زلزال وتسونامي ضرب البلاد في العام 2011.

وحظيت هذه الخطوة بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها أثارت انتقادات بكين التي سارعت إلى حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية.

وأفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان لها الأحد أن عملية رصد طويلة لعينات من المياه الملوثة نوويا من فوكوشيما “لم تظهر أي عيوب”. 

وقررت الصين على ضوء ذلك “الاستئناف المشروط” لاستيراد المأكولات البحرية من اليابان باستثناء عشر محافظات من أصل 47، بينها فوكوشيما وطوكيو اللتان لا تزال مشمولتين بالحظر.

ورحبت طوكيو بالخطوة الصينية.

وقال نائب أمين الحكومة اليابانية كازوهيكو آيوكي للصحافيين إن بلاده تلقت القرار بـ”إيجابية”، لكنها “ستطالب الجانب الصيني بشدة برفع قيود الاستيراد المتبقية على واردات المأكولات البحرية من المحافظات العشر”.

واعتبر وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي ان الخطوة الصينية “إنجاز كبير”.

وتسبب زلزال 2011 بانصهار ثلاثة من المفاعلات الستة في محطة فوكوشيما. 

وعارضت الصين بشدة إطلاق المياه المعالجة، واصفة العملية بأنها “غير مسؤولة” بيئيا. 

وأعلنت إدارة الجمارك في بكين الأحد أن شركات الإنتاج التي علقت استيراد المأكولات البحرية من اليابان يتعين عليها تقديم طلبات للتسجيل في الصين، حيث ستخضع لإشراف “صارم”.

ميا/سام-كام/ناش

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