الصين تشتكي من ممارسات تجارية للهند أمام منظمة التجارة العالمية

تقدّمت الصين بطلب إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية خلافات مع الهند بشأن بعض التدابير التي تفرضها نيودلهي على تجارة المنتجات الكهروضوئية ومنتجات من تكنولوجيا المعلومات، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية الثلاثاء.

وتعترض بكين على بعض المساعدات المقدّمة لقطاع الطاقة الشمسية والرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على منتجات مثل الهواتف أو أجهزة تطوير تقنيات النشر على الشاشات المسطّحة، بحسب المنظمة التي تتّخذ في جنيف مقرّا لها.

وأوضحت الأخيرة أن “الصين أشارت إلى أن التدابير المعنية تشمل التعريفات التي تطبّقها الهند وبعض الإجراءات الأخرى التي تعتبرها مشروطة باستخدام منتجات وطنية وتنطوي على تمييز إزاء الواردات الصينية”.

وأكّدت الصين في طلب التشاور الذي عمّمته على أعضاء منظمة التجارة العالمية الثلاثاء أن هذه التدابير “لا تتماشى مع الأحكام المختلفة في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (1994) لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية والاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة”.

ويشكّل طلب التشاور الخطوة الأولى رسميا من إجراءات فضّ الخلافات في منظمة التجارة العالية. وتتيح المشاورات للأطراف فرصة النظر في المسألة وإيجاد حلّ مرضٍ قبل التصعيد.

وفي حال لم تسمح المشاورات في حلّ المسألة في مهلة 60 يوما، قد يطلب المشتكي بإحالة المسألة إلى لجنة خاصة في إطار مسار قضائي.

