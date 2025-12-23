The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تشتكي من ممارسات تجارية للهند أمام منظمة التجارة العالمية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تقدّمت الصين بطلب إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية خلافات مع الهند بشأن بعض التدابير التي تفرضها نيودلهي على تجارة المنتجات الكهروضوئية ومنتجات من تكنولوجيا المعلومات، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية الثلاثاء.

وتعترض بكين على بعض المساعدات المقدّمة لقطاع الطاقة الشمسية والرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على منتجات مثل الهواتف أو أجهزة تطوير تقنيات النشر على الشاشات المسطّحة، بحسب المنظمة التي تتّخذ في جنيف مقرّا لها.

وأوضحت الأخيرة أن “الصين أشارت إلى أن التدابير المعنية تشمل التعريفات التي تطبّقها الهند وبعض الإجراءات الأخرى التي تعتبرها مشروطة باستخدام منتجات وطنية وتنطوي على تمييز إزاء الواردات الصينية”.

وأكّدت الصين في طلب التشاور الذي عمّمته على أعضاء منظمة التجارة العالمية الثلاثاء أن هذه التدابير “لا تتماشى مع الأحكام المختلفة في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (1994) لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية والاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة”.

ويشكّل طلب التشاور الخطوة الأولى رسميا من إجراءات فضّ الخلافات في منظمة التجارة العالية. وتتيح المشاورات للأطراف فرصة النظر في المسألة وإيجاد حلّ مرضٍ قبل التصعيد.

وفي حال لم تسمح المشاورات في حلّ المسألة في مهلة 60 يوما، قد يطلب المشتكي بإحالة المسألة إلى لجنة خاصة في إطار مسار قضائي.

اغ/م ن/ع ش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية