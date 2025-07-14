الصين تشيد بعلاقاتها “القيمة” مع روسيا خلال زيارة لافروف

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وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي العلاقة بين الصين وروسيا بأنها “الأكثر استقرارا ونضجا وقيمة استراتيجية في العالم” خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يزور بكين، في خضم الحرب في أوكرانيا والتوترات مع واشنطن.

وقال وانغ يي للافروف بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن “العلاقات الصينية الروسية هي اليوم العلاقة الأكثر استقرارا ونضجا وقيمة استراتيجية بين القوى الكبرى في العالم”.

وأضاف أن الأولوية اليوم هي “الإعداد المشترك للتبادلات الرفيعة المستوى المقبلة”، و”تعميق التعاون الاستراتيجي الدولي”، و”الاستجابة المشتركة للتحديات التي يفرضها عالم متغير ومضطرب”.

وناقش الوزيران أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية والأزمة الأوكرانية والقضية النووية الإيرانية وقضايا دولية أخرى، بحسب البيان.

وكانت الحرب في قطاع غزة والعلاقات مع واشنطن ضمن المناقشات أيضا، وفقا لبيان منفصل لوزارة الخارجية الروسية.

وتشكل الصين حليفا دبلوماسيا واقتصاديا لروسيا وهي لم تندد بالغزو الروسي لأوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022 ولم تدع إلى انسحاب القوات الروسية منها.

إلا أن الصين تدعو بانتظام إلى وقف القتال متهمة في الوقت ذاته الدول الغربية بتأجيج النزاع من خلال تسليح الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية.

وتقول الصين إنها على الحياد إلا أن حلفاء عديدين لكييف يعتبرون أنها تقدم دعما حيويا لروسيا.

مجو/الح/دص