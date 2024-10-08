الصين تفرض رسوما موقتة على البراندي الأوروبي في نزاعها مع بروكسل

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تعتزم الصين أن تفرض اعتبارا من الجمعة على مستوردي البراندي الأوروبي تقديم وديعة لدى الجمارك الصينية بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إضافية على السيارات المصنعة في الصين.

يأتي هذا الاجراء في إطار من التوتر المتزايد بين الصين والاتحاد الاوروبي، الشريك التجاري الحتمي للعملاق الأسيوي.

أطلقت المفوضية الأوروبية في الأشهر الماضية سلسلة اجراءات تستهدف الصين. وأبرزها يتعلق بالسيارات الكهربائية الصينية التي تباع في الاتحاد الاوروبي.

تعتبر بروكسل ان الاسعار متدنية بشكل اصطناعي بفعل الاعانات الحكومية التي تسيء الى المنافسة مع المصنعين الأوروبيين.

الجمعة، أكدت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال تصويت فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، رغم معارضة المانيا التي تخشى حربا تجارية مع بكين.

باتت المفوضية الاوروبية طليقة اليد حاليا لاضافة 10% من الضرائب المفروضة اساسا وفرض ضريبة إضافية تصل إلى 35% على المركبات التي تحتوي على بطاريات صينية الصنع. يفترض ان تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

وكانت الصين حذرت من انها ستتخذ “كل الاجراءات اللازمة” للرد على ذلك.

– تهديد برسوم إضافية –

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء في بيان أنه “اعتبارا من 11 تشرين الأول/اكتوبر 2024، سيطلب من المستوردين عند استيراد البراندي من الاتحاد الأوروبي، تقديم الوديعة المقابلة لجمارك جمهورية الصين الشعبية”. يمثل الكونياك وحده 95% من البراندي الأوروبي.

سيتم خصم مبلغ التأمين هذا بأثر رجعي إذا قررت الصين رسميا تطبيق رسوم جمركية إضافية للتعويض عن المنافسة التي يعتبرها منتجو البراندي الأوروبيون غير عادلة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طبق نفس الآلية في الأشهر الأخيرة، حتى قررت الدول الأعضاء الجمعة التحقق من صحة هذه الرسوم الإضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

تلقت الشركات المتعاملة بتجارة السلع أخيرا “بلاغات بالنوايا الضريبية” كما أشار فلوران موريون رئيس المكتب الوطني الفرنسي للكونياك المهني (BNIC)، في أيلول/سبتمبر موضحا أنها يمكن أن تصل إلى 35%.

وأعلنت بكين، التي فتحت تحقيقا في قضية البراندي الأوروبي في نهاية آب/اغسطس أنها وجدت أدلة على إغراق السوق.

الثلاثاء، عند إعلانها عن فرض وديعة على واردات البراندي، أشارت وزارة التجارة إلى أنها تجري أيضا “تحقيقات لمكافحة الإغراق والتعويضات بشأن لحم الخنزير ومنتجاته الثانوية ومنتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الوزارة أنه “في الوقت نفسه، تدرس الصين إجراءات مثل زيادة الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة التي تعمل بالبنزين كبيرة الحجم”.

– “التعليق قبل فوات الأوان” –

ورد المكتب الوطني الفرنسي للكونياك المهني في بيان “نناشد حكومتنا أن تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا التصعيد الذي نحن رهائن له والذي أصبحت نتائجه اليوم أكثر تهديدا من أي وقت مضى. ويجب تعليق هذه الضرائب قبل فوات الأوان”.

ويضيف في هذا النص الذي وقعه أيضا اتحاد مصدري النبيذ والمشروبات الروحية في فرنسا أن “تأثير هذه الضرائب سيكون كارثيا على فروعنا ومناطقنا”.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستحتج أمام منظمة التجارة العالمية على “الفرض المعلن لاجراءات مكافحة الاغراق الموقتة من قبل الصين على واردات الكونياك القادمة من الاتحاد الاوروبي كما قال الناطق باسمها أولوف غيل.

وأضاف “نعتقد أن هذه الإجراءات لا أساس لها ونحن مصممون على الدفاع عن الصناعة الأوروبية ضد الاستخدام التعسفي لأدوات الدفاع التجاري”.

في بورصة باريس، تراجعت أسهم القطاع الثلاثاء حيث خسر سهم ريمي كوانترو 6,29% ليصل الى 61,80 يورو حوالى الساعة 13,00 ت غ فيما خسر سهم بيرنو ريكار 3,77% ليصل الى 126,50 يورو.

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