الصين تفرض عقوبات على خمسة فروع أميركية لعملاق صناعة سفن كوري جنوبي

أعلنت الصين الثلاثاء فرض عقوبات على خمسة فروع أميركية لواحدة من أكبر الشركات الكورية الجنوبية لصناعة السفن، في ردّ على إجراءات أميركية طالت قطاع صناعة السفن في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها حظرت أي تعامل أو تعاون في الصين مع خمسة فروع لمجموعة “هانوا أوشن” الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة السفن.

وهذه الفروع الخمسة هي: هوانا شيبيع أل سي سي، وهوانا فيلي شيبيارد، وهوانا أوشن يو أس ايه إنترناشونال أل سي سي، وهوانا شيبينغ هولدينغ أل سي سي، ويو أس أيه هولدينغ كورب.

واتهمت الوزارة هذه الشركات بأنّها “ساهمت ودعمت” تحقيقا أعدته السلطات الأميركية عن قطاع صناعة السفن في الصين، مما “يقوّض سيادة الصين وأمنها وتنميتها”.

وأُعلنت هذه الإجراءات في اليوم نفسه الذي بدأ فيه تطبيق فرض رسوم على السفن الأميركية في الموانئ الصينية.

وتشمل هذه الرسوم السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أميركية وتلك المصنوعة في الولايات المتحدة.

وقالت الصين إن فرض الرسوم جاء رداً على فرض الموانئ الأميركية رسوماً على السفن المصنوعة في الصين أو تلك التي تديرها شركات صينية والوافدة إلى الولايات المتحدة.

