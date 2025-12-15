The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين والسعودية تتفقان على تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – اتفقت الصين والسعودية على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشادت بكين بدور الرياض في العمل الدبلوماسي بالشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيانات صدرت عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين أمس الأحد.

ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجولة في ثلاث دول بالشرق الأوسط، بدأت في الإمارات ومن المتوقع أن تنتهي في الأردن. وقد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض أمس الأحد.

ولم يوضح البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية طبيعة القضايا التي سيعزز البلدان التنسيق بشأنها، لكنه أشار إلى دعم الصين للسعودية وإيران في تطوير وتعزيز علاقاتهما.

وجاء في البيان الصادر اليوم أن “(الصين) تُقدّر الدور الرائد للسعودية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية