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الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

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كوالالمبور (رويترز) – أكدت الصين وماليزيا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وذلك في بيان مشترك صدر يوم الخميس في ختام زيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجددت الدولتان التزامهما بتعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة بريكس.

وقالتا إن غزة “جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين”، ودعتا إلى تنفيذ كامل وفعال لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

ووقع الجانبان خلال زيارة شي 31 اتفاقية تشمل مجالات التجارة والسياحة والنقل بالسكك الحديدية والزراعة.

وغادر شي ماليزيا صباح اليوم الخميس متوجها إلى كمبوديا في إطار جولة تشمل ثلاث دول بجنوب شرق آسيا وتضم أيضا فيتنام.

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