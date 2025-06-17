الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2030 للمرة الأولى منذ كوفيد (الوكالة الدولية للطاقة)

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سيتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف في العام 2030 ليسجل أول انخفاض له منذ جائحة كوفيد-19 في العام 2020، على ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء.

وفي توقعاتها السنوية لسوق النفط أشارت الوكالة ومقرها في باريس، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية وتزايد استخدام السيارات الكهربائية والتحول عن النفط الخام لإنتاج الطاقة.

وسيتباطأ نمو الطلب السنوي من حوالى 700 ألف برميل يوميا في عامي 2025 و2026 “إلى مستويات ضئيلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقع انخفاض طفيف في 2030″، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب في 2030 إلى 105,5 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 105,6 مليون برميل في 2029.

تراجع الطلب على النفط بشكل كبير في عام 2020 عندما فرضت دول العالم تدابير إغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وانخفض الطلب إلى 91,7 مليون برميل يوميا قبل أن ينمو بثبات في السنوات التالية.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ذروته هذا العام قبل أن يتراجع في العام 2026، بينما سينخفض الاستهلاك في الصين أكبر مستورد للنفط الخام، اعتبارا من العام 2028، وفقا لتقرير “النفط 2025”.

كذلك، سيبلغ الطلب في الشرق الأوسط ذروته في عام 2027 قبل أن ينخفض في العام الذي يليه.

وستسجل المملكة العربية السعودية “أكبر انخفاض في الطلب على النفط بين دول العالم” من حيث القيمة المطلقة حتى العام 2030، مع استبدال المملكة النفط الخام بالغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

نال-لتو/غد/غ ر