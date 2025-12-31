العالم يستقبل سنة 2026 بعد عام تميز بهدنة في غزة وآمال هشة للسلام في أوكرانيا

استقبلت العديد من دول العالم سنة 2026، مودعة عاما تميز بتعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ووقف إطلاق النار في غزة، وآمال هشة بإحلال السلام في أوكرانيا.

واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه لمناسبة رأس السنة الجديدة ليؤكد لمواطنيه أن “أبطالهم” العسكريين سيحققون لهم النصر في أوكرانيا، في الصراع الأكثر دموية الذي تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه لمناسبة رأس السنة الجديدة مساء الأربعاء إن بلاده باتت على بعد “10%” من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها على تلغرام إن “اتفاق السلام جاهز بنسبة 90%”.

وكانت بلدان المحيط الهادئ، بما فيها كيريباتي ونيوزيلندا، أولى دول العالم التي تستقبل السنة الجديدة في احتفالات تغمر المعمورة.

وساد الهدوء في سيدني خلال دقيقة صمت لتكريم ضحايا هجوم شاطئ بونداي، قبل أن تُضيء الألعاب النارية سماء المدينة الساحلية عند حلول منتصف الليل.

فقد طغى الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في منتصف كانون الأول/ديسمبر على شاطئ بونداي الشهير في المدينة الأسترالية الكبرى والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، على الاستعدادات للاحتفالات.

وتوقفت الاحتفالات لمدة دقيقة عند الساعة 23,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) وأُنير جسر ميناء سيدني الشهير بالضوء الأبيض كرمز للسلام.

واحتشد مئات الآلاف على الشاطئ في سيدني لحضور عرض ضخم للألعاب النارية عند منتصف الليل استُخدمت فيه 9 أطنان من المفرقعات.

– إلغاء في هونغ كونغ –

وفي هونغ كونغ، ألغي عرض ضخم للألعاب النارية حدادا على أرواح 161 شخصا قضوا في حريق اندلع في مجمّع سكني في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي سوريا حيث غطت عاصفة ثلجية شمال البلاد، تجمع السكان في دمشق للاحتفال بحلول العام الجديد، بعد مرور أكثر من عام بقليل على سقوط بشار الأسد.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع “مع بداية عامٍ جديد، نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق، تبقى فيه سورية موحدة قوية ومستقرة، ويشارك فيها السوريون يدًا بيد في البناء والتنمية، ليعمّ الخير والسلام والوئام في كل أرجائها. كل عام وأنتم وسورية بألف خير”.

وقالت سهر السعيد (33 عاما) التي تعمل في مجال التسويق لوكالة فرانس برس في دمشق إن الاحتفالات هذا العام كانت “مختلفة كثيرا عن السنوات الماضية لأنه ليس هناك خوف والشعب سعيد وسوريا كلها واحدة موحدة”.

– بلغاريا تعتمد اليورو –

في دبي، احتشد آلاف الأشخاص، من سكان وسياح، عند برج خليفة، أطول برج في العالم، لمشاهدة عروض الألعاب النارية والعروض الضوئية المذهلة التي تزدان بها ناطحة السحاب الشهيرة.

وفي باريس، تجمع مئات آلاف الباريسيين والسياح، كالمعتاد، في شارع الشانزليزيه، في انتظار العد التنازلي لحلول العام الجديد.

واعتمدت بلغاريا اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، بعد قرابة 20 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتوقّع أن يشارك أكثر من مليوني شخص في ما سمته السلطات البرازيلية أكبر سهرة لرأس السنة على شاطئ كوباكابانا الشهير.

– رياضة وفضاء –

وفي أماكن أخرى، بدأ بعض القادة تقديم التمنيات.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ بحسب وكالة “شينخوا” في مناسبة السنة الجديدة إنه “مستعد لصون التبادلات الوثيقة مع بوتين للدفع معا نحو تقدّم جديد متواصل في العلاقات الثنائية”.

أما ترامب فكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “يا له من أمر حسن أن تكون حدودنا قوية ولا يكون عندنا تضخم ويكون جيشنا ذا سطوة! كل عام وأنتم بخير!”.

وتعِد الأشهر الـ12 المقبلة بأن تكون حافلة بالأحداث الرياضية والفضائية والمناقشات حول الذكاء الاصطناعي.

وفي أبرز حدث رياضي العام المقبل، تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباريات كأس العالم لكرة القدم، في دورة ستكون الأكبر في التاريخ لناحية عدد المشاركين مع 48 دولة، تحت أنظار دونالد ترامب.

وسيُقام الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم على مدار ستة أسابيع تقريبا، من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، تُوفر الولايات المتحدة خلاله 11 من أصل 16 ملعبا.

كذلك، سيتوافد الرياضيون إلى جبال الدولوميت الإيطالية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

من جهة أخرى، قد يشهد العام 2026 عودة رواد فضاء إلى القمر، بعد مرور أكثر من 50 عاما على آخر مهمة قمرية لبرنامج أبولو.

وبعد إرجائها مرات عدة، من المقرر إطلاق مهمة أرتميس 2 التي سيسافر خلالها رواد إلى القمر، مطلع العام، في شهر نيسان/أبريل على أقصى تقدير.

وقد تتفاقم المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بأمثلة على المعلومات المضللة، واتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وعمليات تسريح جماعي، ودراسات حول تأثيره البيئي الكبير.

وأعرب مستثمرون عن قلقهم خصوصا من أن تكون الضجة المحيطة بهذه التقنية مجرد فقاعة مضاربة.

وبحسب شركة غارتنر المالية الأميركية المتخصصة، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي تريليوني دولار في العام 2026.

