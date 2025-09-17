The Swiss voice in the world since 1935
العاهل الأردني يندد بتوسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء بتوسيع إسرائيل عملياتها البرية في قطاع غزة التي رأى إنها “تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم” على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان ان الملك عبد الله أدان خلال المباحثات التي عقدها مع أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر بسمان الزاهر في عمان “توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

وكثّف الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية من إنذارات لسكان مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع، بوجوب مغادرتها والانتقال الى “منطقة إنسانية” أقامها في جنوب القطاع، مع استعداده لشنّ هجوم يهدف الى السيطرة على المدينة.

وشدد الملك عبد الله على “ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية” محذرا من “خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

كذلك، جدد العاهل الأردني “إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك”.

وكان هجوم اسرائيلي استهدف في التاسع من أيلول/سبتمبر قادة من حماس في الدوحة وأسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة الفلسطينية وعنصر أمن قطري.

وبحسب البيان، شدد الزعيمان على “أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها” وأكدا على “ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة”.

وبعد إنتهاء مباحثاته مع العاهل الأردني غادر أمير قطر المملكة بعد زيارة استمرت عدة ساعات. 

كط/غ ر

