العاهل المغربي: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر

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الرباط (رويترز) – قال العاهل المغربي محمد السادس مساء يوم الثلاثاء إنه مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر بشأن مختلف القضايا العالقة بين البلدين، وذلك في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 26 لجلوسه على العرش.

وأضاف مخاطبا الجزائر التي تنحسر علاقتها مع المغرب بين التوتر والفتور منذ ستينيات القرن الماضي “التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف”.

تتعرض العلاقات بين البلدين للأخذ والرد منذ ستينيات القرن الماضي بسبب حرب الرمال في 1963، وزاد الأمر سوءا النزاع حول إقليم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 1976، إذ تسعى الجبهة إلى الانفصال بالإقليم عن المغرب وتدعمها الجزائر في ذلك.

وأعلنت الجزائر في أغسطس آب 2021 قطع علاقتها مع المغرب، وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في 2023 إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى “نقطة اللاعودة”.

وقال العاهل المغربي يوم الثلاثاء “بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك”.

اعترف عدد من الدول بمقترح “الحكم الذاتي” الذي طرحه المغرب كحل وحيد لنزاع الصحراء الغربية، ويقضي بمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

ومن بين هذه الدول فرنسا وإسبانيا ومؤخرا بريطانيا والبرتغال وعدد من الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية.

لكن جبهة البوليساريو والجزائر تتمسكان بالاستقلال التام عن المغرب.

النزاع بشأن الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، إذ ضم المغرب الإقليم في 1975 بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منه لتتأسس الجبهة في 1976 وتحمل السلاح في وجه المغرب، مطالبة بانفصال الإقليم عن المغرب وبدعم من الجزائر.

ولم يتوقف إطلاق النار إلا في 1991 بعد تدخل الأمم المتحدة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبدالنبي – تحرير محمود سلامة)